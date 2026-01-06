M jak miłość, odcinek 1901: Nowi sąsiedzi Kingi i Piotrka. Nie będą wiedzieli, czego się po nich spodziewać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nowi sąsiedzi Zduńskich, którzy pojawią się w 1901 odcinku "M jak miłość" to nie jedyna zmiana w obsadzie serialu na początku 2026 roku. Skoro Andrzej Hausner, 44-letni aktor znany z roli króla Kazimierza III Wielkiego w serialu "Korona królów", a także jego syn Leon dołączyli do ekranowej rodziny Mostowiaków, to oznacza, że ktoś musi się z nią pożegnać. Kto odejdzie, że w domu w sąsiedztwie Kingi i Piotrka zrobi się miejsce dla rodziny Buczaków - Stefana, jego żony i syna Huberta?

Nowi sąsiedzi Zduńskich w 1901 odcinku "M jak miłość" zajmą dom Wieśka!

W 1901 odcinku "M jak miłość" okaże się, że z Deszczowej wyprowadził się Wiesiek (Marcin Zarzeczny), przyjaciel Zduńskich, a także Adama Wernera (Jacek Kopczyński) i nieżyjącego już ojca Magdy, Wojtka Marszałka (śp. Emilian Kamiński). To właśnie Wiesiek po śmierci Marszałka wypełnił pustkę w domu przy Deszczowej, zajął się dziećmi Kingi i Piotrka niczym ich zastępczy dziadek.

- Mamy nowego sąsiada. Ciekawe, kto się wprowadza do domu po Wieśku? - zauważy Kinga, kiedy zobaczy w domu na przeciwko samochód przeprowadzkowy i kartonowe pudełka nowych mieszkańców, które będzie wnosił do środka ich syn Hubert.

- Wiesz, że nie miałem kontaktu z Wieśkiem od kiedy wyprowadził się na Mazury? Ale wkrótce się dowiemy, kto to jest...

Tak Kinga i Piotrek poznają Stefana i jego syna Huberta w 1901 odcinku "M jak miłość"

Kinga i Piotrek poznają rodzinę Buczaków w 1901 odcinku "M jak miłość" w dramatycznych okolicznościach. Stefan i jego syn Hubert zjawią się u Zduńskich, kiedy podczas grilla Werner zostanie użądlony przez szerszenia i dostanie wstrząsu. To właśnie nowy sąsiad uratuje Adamowi życie, bo zanim przyjedzie karetka pogotowia zrobi mu zastrzyk z adrenaliny. Stefan przybiegnie ze strzykawką, wezwany przez Huberta i wyjaśni, że jego żona cierpi na silną alergię, dlatego w domu zawsze mają lekarstwo.

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" w lutym Zduńscy bliżej poznają Stefana i jego żonę, a także Huberta, który już podczas pierwszego spotkania z Lenką (Olga Cybińska) ostro się z nią pokłóci. Znajomość nastolatków zacznie się dość burzliwie od nieporozumienia.