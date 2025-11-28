M jak miłość, odcinek 1898: Lenka pobita w szkolnej toalecie! Wredna Julita będzie chciała ją zniszczyć - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobicie Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość" nie będzie szczytem możliwości Julity! Dziewczyna Grześka, która omotała go podczas szkolnej wycieczki, bez większego trudu zniszczyła jego związek z Lenką, teraz będzie próbowała doprowadzić do tego, że "rywalka" stanie się obiektem drwin całej szkoły!

Grzesiek będzie bronił Lenki przed Julitą w 1898 odcinku "M jak miłość"

Upokorzona, ośmieszona Lenka przekona się do czego jest zdolna Julita, jak tylko w 1898 odcinku "M jak miłość" Grzesiek zacznie jej bronić. Ale popularna nastolatka zdąży już nakręcić hejt przeciwko Lence. Dlaczego? Bo będzie się czuła przez nią zagrożona, bo zazdrosna o to, że Grzesiek cały czas o niej myśli. W ten sposób będzie chciała też ściągnąć na siebie uwagę uczniów w szkole, udowodnić, że jest lepsza od innych i lepiej z nią nie zadzierać.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1898: Magda wyjdzie z aresztu! Baczewski zatrzymany przez policję dzięki nagraniu od Andrzeja - ZDJĘCIA

Były ukochany Zduńskiej w 1898 odcinku "M jak miłość" wyzna, że musi wyjechać z ojcem do Gdańska. Wcześniej Grzesiek spróbuje całą sytuację „wyprostować”, wiedząc, że Lenka cierpi z jego winy, że ją zdradził i oszukał i przez niego teraz Julita wzięła ją na celownik.

- Daj mi spokój! Jeszcze ci mało? Wszyscy mnie teraz nienawidzą!

- Julita cię nienawidzi… Ale ostrzegłem ją, że jak się od ciebie nie odczepi i nie przestanie nakręcać tego hejtu, to na nią zakabluję! Powiem twojej wychowawczyni i pójdę z tym do szkolnego psychologa... Lenka, wiem, że zawaliłem… I rozumiem, że masz mnie dość, ale ja tego tak nie zostawię! - obieca Grzesiek.

Pobicie Lenki w szkole w 1898 odcinku "M jak miłość". Julita z koleżankami dopadną ją w toalecie

Okrutna Julita w 1898 odcinku "M jak miłość" nadal będzie Lence grozić i w końcu sprawi, że Zduńska stanie się ofiarą hejtu, a w szkole zawisną szydercze rysunki z jej podobizną. Na tym jednak nie poprzestanie, bo w ciągu dnia wredna Julita razem z koleżankami pobije Lenkę w szkolne toalecie.

- Uprzedzałam cię… Ale ty poleciałaś z jęzorem do Grześka! Poszedł na skargę do dyrektorki, wezwali do szkoły moją matkę! Przez ciebie będę teraz miała przerąbane!

- Zostaw mnie, co robisz?!

- Pożałujesz tego…

- Puszczaj! To boli! - pobita Lenka upadnie na podłogę, ale Julita nie będzie miała dla niej litości.

Grzesiek doniesie na Julitę do dyrekcji szkoły w 1898 odcinku "M jak miłość"

Ranną Zduńską w łazience w 1898 odcinku "M jak miłość" znajdzie Grzesiek, który tak tego nie zostawi. Będzie przepraszał Lenkę, że przyczynił się do jej cierpienia, że tak ją skrzywdził. - Lenka! Co ci jest? Co one ci zrobiły? Bardzo cię boli? Pokaż ten łokieć…

- Nic mi nie będzie!

- Komórkę też ci rozbiły?… Już rozmawiałem z dyrektorką, twoja wychowawczyni też wie o wszystkim. To jedyny sposób, żeby jakoś zatrzymać to szaleństwo. Tak mi przykro. To wszystko przez moją głupotę! Nigdy sobie tego nie daruję…

Kinga nie pozwoli krzywdzić Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość"

Po aferze z hejtem i pobiciu Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość" w szkole zjawi się Kinga (Katarzyna Cichopek), która natychmiast zajmie się córką, żeby nie stała jej się żadna krzywda.

- Kochanie… co się stało?! Już jestem, kochanie… Jestem... - zapewni zapłakaną Lenkę.