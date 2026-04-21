Czy Franka wróci do "M jak miłość" i Dominika Kachlik znów będzie w obsadzie?

Dominika Kachlik ostatni raz występowała w "M jak miłość" we wrześniu zeszłego roku, ale śmierć Franki nastąpiła w 1907 odcinku serialu, który został wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku. Skąd tak duża rozbieżność? Bo odcinki "M jak miłość" są kręcone ze sporym wyprzedzeniem, nawet czterech miesięcy, a dochodzą do tego jeszcze długie przerwy w nagrywaniu na planie zdjęciowym.

Zmarła Franka jako duch ukaże się Pawłowi w 1927 odcinku "M jak miłość"

Choć od śmierci Franki w 1927 odcinku "M jak miłość" minie już prawie pięć miesięcy, to pogrążony w depresji Paweł nadal nie pogodzi się z odejściem żony. Po tym jak Zduński będzie chciał się zabić zmarła Franka ukaże mu się we śnie. Przyjdzie do niego do szpitala i zapyta, co on najlepszego zrobił. I dlaczego nie pomyślał o tym, co jego śmierć oznaczałaby dla ich syna Antosia.

Dominika Kachlik jako duch Franki pojawi się we śnie Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" jeszcze jeden raz. Kiedy Zduński wróci do Grabiny i wreszcie zajmie się Antkiem, ukochana zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, aby się pożegnać nie tylko z Pawłem, lecz także z ich synem.

Dominika Kachlik na Instagramie o powrocie Franki do "M jak miłość"

Na swoim profilu na Instagramie Dominika Kachlik w relacji na Instastory wyjaśnia fanom, którzy niezbyt uważnie śledzą losy Pawła w "M jak miłość" na czym będzie polegał powrót Franki. Tak aby nikt nie miał wątpliwości, że zmarła Franka nie wróci wcale na stałe do życia Zduńskiego. 33-letnia aktorka odeszła z obsady "M jak miłość" i nie ma już szans na to, aby zagrała żonę Pawła w realnych scenach.

Kachlik tłumaczy obserwującym na Instagramie, że powrót Franki w 1927 odcinku "M jak miłość" nakręciła przed odejściem z serialu.

"Hej koteczki, nie wróciłam do "M jak miłość":) Faktycznie we wtorkowym odcinku będzie wyemitowana scena z moim udziałem, ale nagrywałam ją we wrześniu, podczas moich ostatnich dni na planie. W poniedziałek wrzucę Wam tu zdjęcie z tego dnia i coś napiszę. Całuski elo" - zapowiada Dominika Kachlik na Instagramie.

