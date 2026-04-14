M jak miłość. Koniec sezonu coraz bliżej. Przerwa w emisji zacznie się wcześniej niż w zeszłym roku?

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość" przed wakacyjną przerwą? Kiedy finał obecnego sezonu?

Przykra wiadomość dla fanów "M jak miłość". Ostatni odcinek obecnego 26 sezonu zostanie wyemitowany dużo wcześniej niż rozpoczyna się przerwa wakacyjna w innych serialach TVP! Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale w programie telewizyjnym TVP2 na maj są na razie tylko dwa premierowe odcinki - poniedziałkowy, 4 maja i wtorkowy, 5 maja.

Nie przegap: M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci następny sezon - WIDEO

A to oznacza, że pierwszy raz w długiej historii uwielbianego serialu o Mostowiaków sezon "M jak miłość" skończy się tak szybko, będzie liczył tak mało odcinków. W najgorszym wypadku 59 odcinków - zaczął się bowiem 1872 odcinkiem, który został wyemitowany w poniedziałek, 8.09.202 r., a skończy 1931 odcinkiem we wtorek, 5.05.2026.

Finał sezonu "M jak miłość" długo przed rozpoczęciem wakacji. Coraz mniej odcinków!

Skąd decyzja, by koniec "M jak miłość" nastąpił ponad miesiąc przed rozpoczęciem wakacji? W zeszłym roku produkcja serialu nie miała wpływu na to, kiedy TVP zakończy sezon. Ale poprzedni liczył 63 odcinki. Jeśli potwierdzą się nasze przypuszczenia, to jubileuszowy 26 sezon, w którym świętowano 25-lecie "M jak miłość" będzie jeszcze krótszy. I to aż o cztery odcinki.

Trwają nagrania następnego sezonu "M jak miłość"

Póki co produkcja "M jak miłość" potwierdza, że od piątku, 10 kwietnia, wznowiono nagrania nowych odcinków nadchodzącego sezonu z tak zwanej wiosennej transzy, po ponad miesięcznej przerwie. Ale sporo odcinków "M jak miłość" jest już nakręconych na zapas i tylko czekają na emisję w TVP. Cześć z nich to te, które skończą obecny sezon, a cześć dopiero rozpocznie kolejną serię jesienią 2026 roku, najpewniej od września.

Przeczytaj więcej: M jak miłość. Zmiany w obsadzie i rozpad rodziny Mostowiaków! Teresa Lipowska nie pozostawia złudzeń dokąd to zmierza

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon