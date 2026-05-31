M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi w następnym sezonie! To on zastąpi jej niewiernego i zdradzieckiego Artura? - ZDJĘCIA

Niewierny i zdradziecki Artur znów zostawi Marysię dla młodszej kochanki w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach los nie oszczędzi Marysi, która w końcu dowie się o zdradzie Artura. Ale nie będzie to dla niej nic nowego, bo wcześniej sama ją wyczuje, a zachowanie Agnes (Amanda Mincewicz) tylko ją w tym utwierdzi. Zwłaszcza, że to nie będzie pierwszy raz, gdy mąż dopuści się niewierności, bo przecież już wcześniej zdradzał ją z Teresą (Dominika Łakomska). I choć wówczas Rogowska wybaczyła mu romans, który naprawdę mocno przeżyła, to teraz będzie mogło być inaczej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur znów odejdzie do swojej kochanki, w której szczerze się zakocha. Oczywiście, Marysia ponownie mocno to przeżyje, a jej rodzina, która zdecydowanie stanie po jej stronie, nie daruje tego zdrajcy! I wówczas o powrocie Rogowskiego raczej nie będzie mowy! Tym bardziej, że i w życiu Rogowskiej w końcu pojawi się ktoś nowy!

Rogowska w objęciach nowego mężczyzny w następnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Małgorzata Pieńkowska i Marcin Kwaśny, który w nowym sezonie po wakacjach dołączy do "M jak miłość" pochwalili się na swoich Instagramach wspólnymi zdjęciami z planu. Na ujęciach widzimy Marysię w objęciach nowego bohatera, w którego wcieli się właśnie dobrze znany widzom aktor.

Na fotografiach uśmiechnięty mężczyzna pozuje z w końcu równie szczęśliwą Rogowską, która najwidoczniej dobrze czuje się w jego ramionach! Zwłaszcza, że będą one dla niej niewątpliwie ogromnym wsparciem i oparciem w tak trudnej dla niej sytuacji, bo obok czułych uścisków nie zabraknie czasu i na szczere rozmowy, co ogromnie ucieszyło fanów "M jak miłość", którzy dali o tym znać w komentarzach pod postem!

- Artur zaraz pożałuje, bo co Marysi to już nikt nie zechce? O nie nie 😉;

- Mąż znalazł młodszą, to i Marysia nie jest mu dłużna 😛;

- W końcu coś zadzieję się w życiu Marysi 🥰 Ona zasługuje na najlepsze, dość przeszła w ostatnim czasie z synem, zajmując się wnuczkiem (co jest jak najbardziej zrozumiałe że pomagała jak każda kochająca mama/babcia), nie wspominając już o niewiernym mężulku.. Panie reżyserze - proszę dbać o obsadę która jest od pierwszego odcinka ☝🏻😉 a my widzowie to docenimy bo są z nami od zawsze- jak taka nasza mała rodzina 😍❤️☺️;

- Chciałabym nadmienić , że Artur już raz zdradził i był okropny dla Marysi , a ona dała mu drugą szansę . Pogonić dziada 😂😂 , a dla Marysi samych przyjemności 🫶😘;

- Oooo po zdradzie Artura widzę ktoś nowy pojawi się w życiu Marysi, mam nadzieję że przerodzi się to w coś więcej, Marysia zasługuje na szczęście i miłość 🙂;

Kim jest Marcin Kwaśny, który pojawi się w obsadzie "M jak miłość" w nowym sezonie po wakacjach i czy jego bohater będzie z Marysią?

Marcin Kwaśny jest aktorem, którego widzowie mogą doskonale kojarzyć z innych hitowych seriali takich jak "Klan", "Na Wspólnej", "Złotopolscy", "Pierwsza miłość", "Barwy szczęścia", "Na dobre i na złe", "Czas honoru", "Szpilki na Giewoncie", Prawo Agaty", "Ojciec Mateusz", "Korona Królów", "Stulecie Winnych", "Komisarz Alex", "Zaraz wracam" czy nawet "M jak miłość", w którym miał już okazję zagrać. Tyle tylko, że wówczas w 55 odcinku wcielił się w epizodyczną rolę studenta, a teraz fani zobaczą go w zupełnie innej roli i pewnie na dłużej!

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zagości on w życiu Marysi na dłużej? Czy na dobre zastąpi jej niewiernego i zdradzieckiego Artura? Czy to on będzie kolejnym mężczyzną Rogowskiej, tak jak chcą i przewidują fani? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

