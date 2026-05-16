Barwy szczęścia, odcinek 3382: Karolina i Bruno podejdą Kajtka! To będzie podstęp, żeby pozbyć się Justina - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Hotel Bruna w 3382 odcinku "Barw szczęścia" przejdzie w ręce Kajtka, który nawet nie jest udziałowcem! W przeciwieństwie do Justina. Ale Stański i Karolina już od dawna kombinują, jak doprowadzić do tego, żeby znienawidzony przez nich, podejrzliwy współpracownik, sam odszedł. Ich wojna z Justinem rozpoczęła się na długo przed tym, jak zaczęli robić przekręty z imprezami i eventami, które urządzają w hotelu. Część zysków zgarniają dla siebie, nie dzieląc się z udziałowcami.
Intryga Karoliny i Bruna przeciwko Justinowi w 3382 odcinku "Barw szczęścia"
W dniu wyjazdu do Stanów w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruna będą grali Justinowi na nerwach, zmuszając go do pracy po godzinach przy kolejnych imprezach. Zostawią mu na głowie cały hotel, a do tego jeszcze organizację studniówki i bankiet z okazji rozdania nagród dla jakiegoś ważnego klienta. Kiedy Justin spróbuje się buntować, że ma zbyt mało czasu, żeby to się udało, Stański i jego narzeczona zasugerują, że jeśli sobie nie poradzi, to powinien zmienić pracę.
Kajtek da się podejść Stańskiemu i Karolinie w 3382 odcinku "Barw szczęścia"
Za plecami Justina w 3382 odcinku "Barw szczęścia" przebiegła para zaoferuje za to Kajtkowi sporą premię, jeśli obowiązki kolegi w końcu przejmie. Ich propozycja dla Kajtka zabrzmi jak uprzejma prośba, ale będzie się za tym kryło coś więcej.
- Jak to zostawiacie hotel na mojej głowie? Ja jestem zatrudniony jako recepcjonista...
- No ale chyba z aspiracjami, nie? - zapyta z kpiną Bruno.
- Słuchaj, chcielibyśmy wyjechać stąd ze spokojną głową i tylko ty nam to gwarantujesz - wyjaśni Karolina.
- Dziękuję za zaufanie. A Justin?
- Właśnie i tu jest pewien problem. Mianowicie te dwa eventy, o których ci wspominaliśmy, Justin ma z nimi pewien problem. Stresuje się, panikuje, że sobie nie poradzi. Dlatego chcielibyśmy, żebyś ty mu pomógł - Stański zacznie pokrętnie tłumaczyć, o co im chodzi.
- A w razie czego nawet przejął jego obowiązki - doda Karolina.
- Możemy na ciebie liczyć?
- W zasadzie to tak, tylko...
- Oczywiście za dodatkowe wynagrodzenie! - doprecyzuje Bruno.
- Tylko nie mów nikomu z personelu, dobrze? Wiesz jak jest, będą gadać, zazdrościć, po co ci to...
- No Kajtek, krótka piłka! Wchodzisz w to?
- Dobra. Zrobię, co w mojej mocy. I dziękuję za zaufanie... - Kajtek zgodzi się, nie wiedząc, że Karolina i Bruno chcą go tylko wykorzystać w wojnie z Justinem.
Podejrzane spotkanie Karoliny w 3382 odcinku "Barw szczęścia"
Jakby tego było mało w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina w sekrecie przed Brunem zacznie szykować nową intrygę. Spotka się na mieście z podejrzanym mężczyzną i zapłaci mu duże pieniądze za zlecenie, którego ofiarą ma paść właśnie Justin.