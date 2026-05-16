Barwy szczęścia, odcinek 3382: Karolina i Bruno podejdą Kajtka! To będzie podstęp, żeby pozbyć się Justina - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Hotel Bruna w 3382 odcinku "Barw szczęścia" przejdzie w ręce Kajtka, który nawet nie jest udziałowcem! W przeciwieństwie do Justina. Ale Stański i Karolina już od dawna kombinują, jak doprowadzić do tego, żeby znienawidzony przez nich, podejrzliwy współpracownik, sam odszedł. Ich wojna z Justinem rozpoczęła się na długo przed tym, jak zaczęli robić przekręty z imprezami i eventami, które urządzają w hotelu. Część zysków zgarniają dla siebie, nie dzieląc się z udziałowcami.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3382: Lucyna przed Asią wrobi Emila w pożar domu Pyrków! Nikt nie będzie jej podejrzewał - ZDJĘCIA

Intryga Karoliny i Bruna przeciwko Justinowi w 3382 odcinku "Barw szczęścia"

W dniu wyjazdu do Stanów w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruna będą grali Justinowi na nerwach, zmuszając go do pracy po godzinach przy kolejnych imprezach. Zostawią mu na głowie cały hotel, a do tego jeszcze organizację studniówki i bankiet z okazji rozdania nagród dla jakiegoś ważnego klienta. Kiedy Justin spróbuje się buntować, że ma zbyt mało czasu, żeby to się udało, Stański i jego narzeczona zasugerują, że jeśli sobie nie poradzi, to powinien zmienić pracę.

Kajtek da się podejść Stańskiemu i Karolinie w 3382 odcinku "Barw szczęścia"

Za plecami Justina w 3382 odcinku "Barw szczęścia" przebiegła para zaoferuje za to Kajtkowi sporą premię, jeśli obowiązki kolegi w końcu przejmie. Ich propozycja dla Kajtka zabrzmi jak uprzejma prośba, ale będzie się za tym kryło coś więcej.

Barwy szczęścia. Karolina i Bruno zostawią hotel Kajtkowi. To będzie podstęp Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jak to zostawiacie hotel na mojej głowie? Ja jestem zatrudniony jako recepcjonista... - No ale chyba z aspiracjami, nie? - zapyta z kpiną Bruno. - Słuchaj, chcielibyśmy wyjechać stąd ze spokojną głową i tylko ty nam to gwarantujesz - wyjaśni Karolina. - Dziękuję za zaufanie. A Justin? - Właśnie i tu jest pewien problem. Mianowicie te dwa eventy, o których ci wspominaliśmy, Justin ma z nimi pewien problem. Stresuje się, panikuje, że sobie nie poradzi. Dlatego chcielibyśmy, żebyś ty mu pomógł - Stański zacznie pokrętnie tłumaczyć, o co im chodzi. - A w razie czego nawet przejął jego obowiązki - doda Karolina. - Możemy na ciebie liczyć? - W zasadzie to tak, tylko... - Oczywiście za dodatkowe wynagrodzenie! - doprecyzuje Bruno. - Tylko nie mów nikomu z personelu, dobrze? Wiesz jak jest, będą gadać, zazdrościć, po co ci to... - No Kajtek, krótka piłka! Wchodzisz w to? - Dobra. Zrobię, co w mojej mocy. I dziękuję za zaufanie... - Kajtek zgodzi się, nie wiedząc, że Karolina i Bruno chcą go tylko wykorzystać w wojnie z Justinem.

Podejrzane spotkanie Karoliny w 3382 odcinku "Barw szczęścia"

Jakby tego było mało w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina w sekrecie przed Brunem zacznie szykować nową intrygę. Spotka się na mieście z podejrzanym mężczyzną i zapłaci mu duże pieniądze za zlecenie, którego ofiarą ma paść właśnie Justin.