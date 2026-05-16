Barwy szczęścia, odcinek 3384: Zaskakująca decyzja Huberta! Pozwoli Agacie i Ignacemu kupić mieszkanie od Wilka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3384 - środa, 20.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3384 odcinku "Barw szczęścia" w domu Pyrków nagle ucichną wszystkie kłótnie i spory, gdy opadną emocje po decyzji Agaty i Ignacego o zakupie mieszkanie od Wilka. I choć w pierwszej chwili Hubert zareaguje na to dość nerwowo, do tego stopnia, że oskarży nawet siostrę o zdradę, gdy będzie chciała bratać się z jego wrogiem, który będzie chciał przejąć ich rodzinny dom za bezcen. To jednak jego złość nie będzie trwać wiecznie.

Szczególnie, że w 3384 odcinku "Barw szczęścia" Hubert w końcu zda sobie sprawę, że jego sistra m rację, bo dla niej i Ignacego to faktycznie będzie wyjątkowa okazja, aby rozpocząć nowe życie w rozsądnej cenie. Do tego stopnia, że ostatecznie zmieni swoją decyzję i da im zielone światło, czym zszokuje wszystkich. A zwłaszcza samych zainteresowanych!

Hubert zmieni zdanie w sprawie Wilka w 3384 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3384 odcinku "Barw szczęścia" Hubert w końcu pozwoli Agacie i Ignacemu kupić mieszkanie od Wilka. Oczywiście, Pyrka będzie świadoma tego, że jej brata będzie to naprawdę wiele kosztować, przez co postanowi mieć jeszcze 100% pewność co do jego decyzji. A gdy jej nie zmieni, to będzie mu naprawdę dozgonnie wdzięczna!

- Jak masz mi to wypominać do końca życia... to proszę, kupujcie! - oznajmi im niespodziewanie Hubert.

- Nie chcę tego na tobie wymuszać… - przyzna Agata.

- Nie chcę, żebyście stracili taką szansę przez moje emocje. I urazę do tego drania... Trudno, będzie kolejny punkt dla Wilka! - wyjaśni Pyrka.

- Hubert… na pewno? Dzięki, brat... Jesteś najlepszy! - ucieszy się Pyrka, po czym w 3384 odcinku "Barw szczęścia" rzuci się bratu na szyję.

Lucyna będzie świętować w 3384 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3384 odcinku "Barw szczęścia" nie tylko Agata i Ignacy będą świętować zmianę decyzji Huberta! Wszystko przez to, że dołączy do tego i Lucyna, która wcześniej sama namówi ją do tego pomysłu i to wbrew bratu.

A teraz w 3384 odcinku "Barw szczęścia" upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu, gdyż nie dość, że doprowadzi do tego, że Pyrka i Kieliszewski wyprowadzą się z domu Pyrków i kupią mieszkanie od jej syna, to jeszcze ich rękami sprawi, że i Hubert zmięknie. A to zdecydowanie ułatwi jej i Wilkowi dotarcie i do niego!

