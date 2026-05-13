Barwy szczęścia. Renata nie zniknie z "Feel Good" w nowym sezonie! Dominika zatrzyma przyjaciółkę w swoim lokalu - ZDJĘCIA

Dominika zostanie nową właścicielką "Feel Good" w trakcie leczenia Renaty na odwyku w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika i Renata wciąż będą razem pracować w "Feel Good". Mimo tego, że to już Bloch-Kowalska będzie jego właścicielką, bo pod nieobecność Nowak, przebywającej wtedy w ośrodku leczenia uzależnień, stanie do licytacji o lokal i ją wygra!

Kelnerka zapłaci aż milion złotych za lokum, czym kompletnie zszokuje swoją przyjaciółkę. Tym bardziej, że ona nie będzie dysponować takimi pieniędzmi. Zwłaszcza, że jej większość pójdzie na silne leki przeciwbólowe, przez które w końcu skończy na odwyku.

Jednak w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Renata już wyjdzie i mocno zszokuje się nową rzeczywistością. Zwłaszcza, że teraz to już nie będzie ich wspólny biznes tylko Dominiki, która w tej sytuacji jako już jej szefowa będzie mogła ją stamtąd wyrzucić, tak jak będzie chciał tego wcześniej Sebastian, gdy wszystko i tak spadło na jej głowę, a ona nie mogła liczyć na przyjaciółkę. Ale tak wcale się nie stanie!

Bloch-Kowalska nie wyrzuci Nowak z pracy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Filip Kowalewicz, a wraz z nim Anna Mrozowska i Dominika Chapko pochwalili się wspólnym zdjęciem z planu "Barw szczęścia", gdzie właśnie kręcą się nowe odcinki. Na fotografii widzimy całą trójkę w "Feel Good", co oznacza, że Renata wciąż będzie tam pracować, a Dominika nie pozbędzie się jej z pracy. Tym bardziej, że wskazuje na to sam opis!

- 👊 Gotowi do działania 👊 #barwyszczęścia #superteam #naplanie #backstage #tvseries - skomentował Filip Kowalewicz.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika pozwoli Renacie zostać już w swoim biznesie. Ale czemu zdecyduje się na taki krok? Szczególnie, że zrobi to wbrew radom męża!

Dlaczego Dominika zostawi Renatę już w swoim biznesie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Bardzo możliwe, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika po prostu nie będzie chciała odsuwać swojej przyjaciółki. Tym bardziej, ze po wyjściu z odwyku będzie mogła ona już być zupełnie innym człowiekiem i wyleczyć swoje uzależnienie. A co za tym idzie wrócić do pełni zdrowia i pracować tak jak przed nałogiem.

Zwłaszcza, że Bloch-Kowalska ostatecznie stanie do licytacji sama, bo odbędzie się ona w czasie nieobecności Nowak. Może Dominika będzie mieć z tego powodu wyrzuty sumienia? Mimo że Renata wcześniej nie byłą zainteresowana kupnem ich lokalu i wolała go wynajmować. Tyle tylko, ze wówczas nie myślała racjonalnie.

Czy po wyjściu z odwyku jej myślenie się zmieni? Czy wyłoży na stół i swoje pieniądze? A może inaczej dogada się ze swoją nową szefową? Póki co, pewne jest jedno! A mianowicie, że na pewno z nią zostanie!

Barwy szczęścia. Marcin umieści Renatę na odwyku! To będzie dla niej ostatnia szansa