Barwy szczęścia, odcinek 3387: Dominika wylicytuje Feel Good za milion złotych! Przejmie lokal na stałe

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Do całej sytuacji doprowadzi narastający konflikt między Dominiką a Renatą, który zaczął się od problemów z uzależnieniem kelnerki i jej coraz trudniejszej sytuacji życiowej. Renata od dłuższego czasu zmagała się z nałogiem, co wpływało nie tylko na jej zdrowie, ale też na funkcjonowanie lokalu. Dominika, widząc pogarszający się stan wspólniczki, zaczęła działać coraz bardziej stanowczo.

Sebastian namówi Dominikę, by zerwała współpracę z Renatą?

Już w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian (Marek Krupski) będzie naciskał na Dominikę, by ta ostatecznie zakończyła współpracę z Renatą, uznając, że jej problemy mogą zagrażać dalszemu funkcjonowaniu biznesu. Presja otoczenia oraz rosnące napięcia sprawią, że Dominika zdecyduje się na radykalny krok.

Dominika wylicytuje "Feel Good" za milion złotych!

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" kobieta stanie do licytacji i bez wahania przebije konkurencję, finalnie przejmując Feel Good na własność. Dla niej będzie to nie tylko inwestycja, ale też symboliczne domknięcie etapu współpracy z Renatą i przejęcie pełnej kontroli nad lokalem. Czy tego właśnie chce? Co ważne, Renata będzie przebywała w ośrodku leczenia uzależnienia od leków, ale do czasu...

Renata niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień i dowie się o wyniku aukcji w najmniej spodziewanym momencie. Informacja o sprzedaży Feel Good spadnie na nią jak grom z jasnego nieba i stanie się kolejnym ciosem w jej już i tak trudnej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że przejęcie lokalu przez Dominikę jeszcze bardziej zaogni konflikt między kobietami, a Feel Good stanie się areną kolejnych napięć i emocjonalnych starć. Mało tego, wiele wskazuje na to, że Renata mimo pobytu w ośrodku, nie do końca dojdzie do siebie.