Barwy szczęścia, odcinek 3385: Sebastian każe Dominice zerwać współpracę z Renatą! Nie wyjdzie z nałogu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3385 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian zacznie już naciskać na Dominikę, aby definitywnie zakończyła swoją współpracę z uzależnioną Renatą. Tym bardziej, że jej przyjaciółka, a zarazem wspólniczka z "Feel Good" wciąż będzie mierzyć się z nałogiem i to mimo odwyku, na który odwiezie ją Marcin, gdy znajdzie ją nieprzytomną w Święta Bożego Narodzenia po przedawkowaniu leków przeciwbólowych.

Ukochana Kodura najpierw wyląduje w szpitalu, a następnie trafi do ośrodka leczenia uzależnień, skąd wcale szybko nie wyjdzie. A to stanie się równoznaczne z tym, że cały lokal znów spadnie pod opiekę Dominiki, przez co i cierpliwość Sebastiana w końcu się wyczerpie i już zdecydowanie zacznie namawiać żonę do ostateczności. Zwłaszcza, że stanie się to w nie byle jakim okresie!

Sebastian już nie odpuści Dominice w sprawie uzależnionej Renaty w 3385 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że już w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian zasugeruje żonie, że powinna odsunąć Renatę, gdy Dominika w końcu nie wytrzyma i poskarży mu się na zachowanie swojej wspólniczki. Tym bardziej, że już przestanie jej ufać, bo przyjaciółka będzie częściej ją zawodzić niż jej pomagać, przez co i tak będzie musiała jej pilnować.

Oczywiście, w pierwszej chwili Dominika nie będzie chciała o tym słyszeć, ale po argumentacji męża obieca to rozważyć. Zwłaszcza, gdy uzależniona Renata w końcu przesadzi z opioidami, przez co zniknie z pracy już na zdecydowanie dłuższy czas i znów zostawi wszystko an głowie swojej przyjaciółki. Czy wówczas pod naciskiem męża w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska zdecyduje się na tak radykalny krok? Tym bardziej, że Kowalski już nie odpuści!

Bloch-Kowalska zakończy współpracę z pogrążoną w nałogu Renatą w 3385 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Dominika postanowi definitywnie zakończyć swoją współpracę z uzależnioną Renatą? Szczególnie, że w ostatnim czasie jej przyjaciółce i tak nie zależało na przyszłości ich lokalu, bo to Bloch-Kowalska wszystko załatwiła z Klemensem (Sebastian Perdek), w trakcie gdy jej wspólniczka była w manii.

Czy zatem w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska postanowi brnąć w ich wspólny biznes już sama? Czy odkupi udziały Renaty i sama zdecyduje się prowadzić "Feel Good"? Czy Dominika pójdzie za namową już nieugiętego męża, a Renata nie będzie miała już do czego wracać? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

