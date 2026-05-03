Barwy szczęścia, odcinek 3385: Sebastian każe Dominice zerwać współpracę z Renatą! Nie wyjdzie z nałogu - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-03 10:48

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian (Marek Krupski) straci już wszelką cierpliwość do uzależnionej Renaty (Anna Mrozowska). Do tego stopnia, że już mocno zacznie naciskać na Dominikę (Karolina Chapko), aby ostatecznie zakończyła z nią współpracę. Tym bardziej, że przez nałóg ukochanej Marcina (Oskar Stoczyński) i tak całe "Feel Good" będzie na jej głowie. I choć po przedawkowaniu kelnerka w końcu wyląduje na odwyku, to jednak w 3385 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie wyjdzie z manii, przez co Kowalski nie pozostawi już żonie wyboru! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Barwy szczęścia" odcinek 3385 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian zacznie już naciskać na Dominikę, aby definitywnie zakończyła swoją współpracę z uzależnioną Renatą. Tym bardziej, że jej przyjaciółka, a zarazem wspólniczka z "Feel Good" wciąż będzie mierzyć się z nałogiem i to mimo odwyku, na który odwiezie ją Marcin, gdy znajdzie ją nieprzytomną w Święta Bożego Narodzenia po przedawkowaniu leków przeciwbólowych.

Ukochana Kodura najpierw wyląduje w szpitalu, a następnie trafi do ośrodka leczenia uzależnień, skąd wcale szybko nie wyjdzie. A to stanie się równoznaczne z tym, że cały lokal znów spadnie pod opiekę Dominiki, przez co i cierpliwość Sebastiana w końcu się wyczerpie i już zdecydowanie zacznie namawiać żonę do ostateczności. Zwłaszcza, że stanie się to w nie byle jakim okresie!

Sebastian już nie odpuści Dominice w sprawie uzależnionej Renaty w 3385 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że już w 3373 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian zasugeruje żonie, że powinna odsunąć Renatę, gdy Dominika w końcu nie wytrzyma i poskarży mu się na zachowanie swojej wspólniczki. Tym bardziej, że już przestanie jej ufać, bo przyjaciółka będzie częściej ją zawodzić niż jej pomagać, przez co i tak będzie musiała jej pilnować.

Oczywiście, w pierwszej chwili Dominika nie będzie chciała o tym słyszeć, ale po argumentacji męża obieca to rozważyć. Zwłaszcza, gdy uzależniona Renata w końcu przesadzi z opioidami, przez co zniknie z pracy już na zdecydowanie dłuższy czas i znów zostawi wszystko an głowie swojej przyjaciółki. Czy wówczas pod naciskiem męża w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska zdecyduje się na tak radykalny krok? Tym bardziej, że Kowalski już nie odpuści!

Bloch-Kowalska zakończy współpracę z pogrążoną w nałogu Renatą w 3385 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Dominika postanowi definitywnie zakończyć swoją współpracę z uzależnioną Renatą? Szczególnie, że w ostatnim czasie jej przyjaciółce i tak nie zależało na przyszłości ich lokalu, bo to Bloch-Kowalska wszystko załatwiła z Klemensem (Sebastian Perdek), w trakcie gdy jej wspólniczka była w manii.

Czy zatem w 3385 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska postanowi brnąć w ich wspólny biznes już sama? Czy odkupi udziały Renaty i sama zdecyduje się prowadzić "Feel Good"? Czy Dominika pójdzie za namową już nieugiętego męża, a Renata nie będzie miała już do czego wracać? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

