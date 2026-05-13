Gwiazdy Barw szczęścia opłakują śmierć Stanisławy Celińskiej. Amelia była ważną bohaterką serialu 

Małgorzata Pala
2026-05-13 10:35

Śmierć Stanisławy Celińskiej poruszyła nie tylko fanów, ale także ekipę "Barwy szczęścia". Aktorka, która wcielała się w Amelię, matkę Bruna Stańskiego (Lesław Żurek), przez lata była częścią serialowej rodziny. Informacja o jej odejściu w wieku 79 lat wywołała falę wzruszających pożegnań ze strony produkcji i aktorów. Tak gwiazdy opłakują i wspominają zmarłą aktorkę.

Barwy szczęścia odc. 3237. Karolina (Marta Dąbrowska), Amelia (Stanisława Celińska) Barwy szczęścia odc. 3162. Amelia (Stanisława Celińska) Barwy szczęścia odc. 3165. Bruno (Lesław Żurek), Karolina (Marta Dąbrowska), Amelia (Stanisława Celińska)
Produkcja „Barw szczęścia” żegna Stanisławę Celińską

Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych, teatralnych i serialowych. Informacja o jej śmierci została potwierdzona przez media oraz osoby z jej otoczenia, a wiadomość o odejściu artystki wywołała ogromny smutek wśród fanów i przedstawicieli środowiska artystycznego.

Z trudnym do wyrażenia smutkiem dzielimy się wiadomością o śmierci pani Stanisławy Celińskiej, aktorki, wokalistki i koleżanki z planu, której talent i wspaniała osobowość towarzyszyły nam przez wiele lat.

W tej strasznej ciszy tak doniośle brzmią słowa: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się”.

Pani Stanisławo, dziękujemy za tę lekcję, za bezcenne spotkania, którym zawsze towarzyszyły szczere emocje i inspirujące refleksje nad światem.

Przyjaciele z serialu „Barwy szczęścia” - czytamy komunikat produkcji dostępny w mediach społecznościowych "Barw szczęścia".

Gwiazdy serialu "Barw szczęścia" nie kryją wzruszenia i żegnają aktorkę

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od aktorów związanych z serialem. Kondolencje i słowa smutku zamieścili m.in. Anna Gzyra - serialowa Asia, Oriana Krajewska, która gra Celinę, Jasper Sołtysiewicz, serialowy Justin, a także Adrianna Biedrzyńska, odtwórczyni roli Małgorzaty.

Wzruszające zdjęcie ze Stanisławą Celińską opublikowała również Marta Dąbrowska, która w „Barwach szczęścia” wciela się w Karolinę. To właśnie z nią serialowa Amelia miała jedne z ostatnich ważnych scen, kiedy uspokajała ukochaną Bruna i przekonywała, że nie ma powodów do obaw o ich związek.

Amelia była ważną częścią „Barw szczęścia”

Choć Amelia nie należała do bohaterek pierwszego planu, odgrywała istotną rolę w życiu Bruna. Wspierała syna w walce o Tadzia (Józio Trojanowski), a później służyła radą Karolinie. Była postacią ciepłą, mądrą i stanowczą, która wnosiła do serialu spokój i życiowe doświadczenie. Dla widzów i aktorów Stanisława Celińska pozostanie nie tylko wybitną artystką, ale także niezapomnianą Amelią z „Barw szczęścia”.

