Gwiazdy Barw szczęścia opłakują śmierć Stanisławy Celińskiej. Amelia była ważną bohaterką serialu 

Z trudnym do wyrażenia smutkiem dzielimy się wiadomością o śmierci pani Stanisławy Celińskiej, aktorki, wokalistki i koleżanki z planu, której talent i wspaniała osobowość towarzyszyły nam przez wiele lat.

W tej strasznej ciszy tak doniośle brzmią słowa: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się”.

Pani Stanisławo, dziękujemy za tę lekcję, za bezcenne spotkania, którym zawsze towarzyszyły szczere emocje i inspirujące refleksje nad światem.

Przyjaciele z serialu „Barwy szczęścia” - czytamy komunikat produkcji dostępny w mediach społecznościowych "Barw szczęścia".