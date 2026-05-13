Gwiazdy Barw szczęścia opłakują śmierć Stanisławy Celińskiej. Amelia była ważną bohaterką serialu 

Produkcja „Barw szczęścia” żegna Stanisławę Celińską
Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych, teatralnych i serialowych. Informacja o jej śmierci została potwierdzona przez media oraz osoby z jej otoczenia, a wiadomość o odejściu artystki wywołała ogromny smutek wśród fanów i przedstawicieli środowiska artystycznego.
Z trudnym do wyrażenia smutkiem dzielimy się wiadomością o śmierci pani Stanisławy Celińskiej, aktorki, wokalistki i koleżanki z planu, której talent i wspaniała osobowość towarzyszyły nam przez wiele lat.
W tej strasznej ciszy tak doniośle brzmią słowa: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Lecz w dobro obraca się”.
Pani Stanisławo, dziękujemy za tę lekcję, za bezcenne spotkania, którym zawsze towarzyszyły szczere emocje i inspirujące refleksje nad światem.
Przyjaciele z serialu „Barwy szczęścia” - czytamy komunikat produkcji dostępny w mediach społecznościowych "Barw szczęścia".
Gwiazdy serialu "Barw szczęścia" nie kryją wzruszenia i żegnają aktorkę
Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od aktorów związanych z serialem. Kondolencje i słowa smutku zamieścili m.in. Anna Gzyra - serialowa Asia, Oriana Krajewska, która gra Celinę, Jasper Sołtysiewicz, serialowy Justin, a także Adrianna Biedrzyńska, odtwórczyni roli Małgorzaty.
Wzruszające zdjęcie ze Stanisławą Celińską opublikowała również Marta Dąbrowska, która w „Barwach szczęścia” wciela się w Karolinę. To właśnie z nią serialowa Amelia miała jedne z ostatnich ważnych scen, kiedy uspokajała ukochaną Bruna i przekonywała, że nie ma powodów do obaw o ich związek.
Amelia była ważną częścią „Barw szczęścia”
Choć Amelia nie należała do bohaterek pierwszego planu, odgrywała istotną rolę w życiu Bruna. Wspierała syna w walce o Tadzia (Józio Trojanowski), a później służyła radą Karolinie. Była postacią ciepłą, mądrą i stanowczą, która wnosiła do serialu spokój i życiowe doświadczenie. Dla widzów i aktorów Stanisława Celińska pozostanie nie tylko wybitną artystką, ale także niezapomnianą Amelią z „Barw szczęścia”.