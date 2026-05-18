Barwy szczęścia, odcinek 3387: Dramat Renaty po opuszczeniu ośrodka uzależnień! Odkryje, jak Dominika i Sebastian chcieli się jej pozbyć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Dominika w końcu ulegnie Sebastianowi i postanowi samodzielnie stanąć do licytacji o "Feel Good", aby więcej go nie wynajmować tylko zakupić go na własność. Tym bardziej, że po ostatniej walce ze Stefaniakiem (Paweł Ławrynowicz) będzie miała już dość, bo nowy najemca mógłby wcale nie być lepszy i także mógłby chcieć pozbyć się z ich lokalu, aby stworzyć w nim inne miejsce.

Oczywiście, w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska nie będzie tego chciała i stąd pod nieobecność Renaty, która będzie akurat w ośrodku leczenia uzależnień, przy wsparciu swojego męża ją wygra! Tyle tylko, że jej radość wcale nie potrwa długo, bo tuż po zakończonej licytacji natknie się z Sebastianem na swoją przyjaciółkę, która niespodziewanie opuści odwyk, czym ogromnie ją zszokuje!

- Renata? - zdziwi się Sebastian.

Renata przejrzy Dominikę i Sebastiana w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3387 odcinku "Barw szczęścia" to ostatecznie Renata będzie najbardziej zdziwioną osobą, gdy w końcu dowie się, że Dominika nie tylko stanęła bez niej ao licytacji i także ją wygrała i to za niemałe pieniądze. Mimo tego, że ona wcześniej mówiła jej, że jej na to nie stać i nie inaczej będzie po zakończeniu terapii, gdy usłyszy kwotę, za jaką zakupiła ich lokal...

- Milion sto tysięcy złotych? Mnie nie stać na taki kredyt... - przyzna im Renata.

Jednak wtedy w 3387 odcinku "Barw szczęścia" dla Nowak wszystko stanie się jasne. Tym bardziej, gdy zobaczy ich wymowne miny. Wówczas Renata w jednej chwili zrozumie, że małżonkowie byli tego świadomi i właśnie taki był ich cel, aby pozbyć się jej z jej wspólnego biznesu z Dominiką!

- Wy się po prostu chcecie mnie pozbyć, tak? - wyrzuci im otwarcie Nowak.

Przyjaźń Renaty i Dominiki zawiśnie na włosku w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Dominika kompletnie się załamie, bo już wcześniej będzie obawiać się takiej reakcji swojej przyjaciółki. Bloch-Kowalska już zacznie drżeć o przyszłość ich przyjaźni, bo zda sobie sprawę, że po tym, co jej zrobi będzie mogła o tym zapomnieć. Ale czy faktycznie tak będzie?

Zdradzamy, że na szczęście nie, bo już w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Renata wróci do "Feel Good", które będzie już własnością Dominiki. Oczywiście, Bloch-Kowalska nie zwolni swojej przyjaciółki, ale relacja między nimi wciąż będzie napięta! Czy uda się ją jeszcze naprawić? Przekonamy się już niebawem!

