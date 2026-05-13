Pierwsza miłość, odcinek 4219: Po znalezisku w stodole Jadzia traci zaufanie do męża. Chce go wydać policji

Joanna Dembek
2026-05-13 10:54

Czy można dalej ufać ukochanej osobie, gdy wszystko wskazuje na to, że ukrywa prawdę? W 4219 odcinku „Pierwszej miłości” Jadzia stanie przed dramatycznym wyborem. Po tym, co odkryła w stodole, zacznie poważnie rozważać zgłoszenie sprawy policji. Emisja już we wtorek 19 maja. Śledźcie serial i nasze streszczenia, aby być na bieżąco z perypetiami swoich ulubionych bohaterów.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4219: Jadzia stoi przed poważnym dylematem

Po zaginięciu Kazanowej, która nie wróciła do domu po spotkaniu koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy zorganizowali szeroko zakrojone poszukiwania na prośbę zrozpaczonego Seweryna. W lesie odnaleziono zakrwawioną apaszkę, a późniejsze odkrycie Jadzi w stodole sprawia, że kobieta zaczyna podejrzliwie patrzeć na swojego męża.

W odcinku 4219 Jadzia będzie coraz bardziej rozdarta między lojalnością wobec rodziny a potrzebą ujawnienia prawdy. Świadomość, że zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom może uderzyć w jej najbliższych, sprawi, że decyzja okaże się dla niej wyjątkowo bolesna. Nie wiedząc, jak postąpić, zwróci się o radę do Jurka, licząc, że pomoże jej uporządkować myśli. Czy Jadzia zaufa swojej intuicji i zgłosi sprawę na policję, ryzykując konflikt z mężem, czy zdecyduje się przemilczeć to, co odkryła?

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4219. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
