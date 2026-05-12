Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4219

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnie wydarzenia przyniosły sporo zamieszania, a nagłe rozstanie Szymona z Martą kompletnie zaskoczyło bohaterkę. Choć kobieta nie potrafiła pojąć tej decyzji, Kinga przypadkowo natrafiła na trop, który rzucił zupełnie nowe światło na całą sytuację. Równocześnie w klinice narastający konflikt Julity z Florianem odbił się na zdrowiu pacjentki, co zmusiło Marka do udzielenia praktykantom wyjątkowo ostrej reprymendy. Kiedy Radek odmówił wstawienia się za Julitą, ich wzajemne żale oraz pretensje znalazły swój finał w bardzo nieoczywisty sposób. Z kolei w Wadlewie wyczerpany poszukiwaniami Seweryn wciąż nie odnalazł żony, za to Jadzia w swojej stodole dokonała przerażającego odkrycia. Sprawdźmy zatem, czego można spodziewać się w kolejnym odcinku.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Pierwsza miłość" odc. 4219 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Karol dokonuje ostatecznego wyboru w kwestii nowego wspólnika, co wywołuje spore poruszenie w jego otoczeniu. Ewa nie kryje swojego rozczarowania, ponieważ liczyła, że to stanowisko trafi w ręce Krystiana. W tym samym czasie w biurze niespodziewanie zjawia się Artur, który ma nadzieję na ponowne zatrudnienie w firmie. Sporo dzieje się również u Jadzi, która po znalezieniu czegoś niepokojącego w stodole zaczyna mocno wątpić w uczciwość swojego męża. Kobieta czuje się przytłoczona całą sytuacją, dlatego decyduje się poprosić Jurka o wsparcie w rozwiązaniu tego problemu. Tymczasem Marta próbuje dociec, dlaczego Szymon zdecydował się na zakończenie ich relacji i zaczyna szukać winy w samej sobie. Ostatecznie Kinga postanawia przerwać milczenie i wyjawia przyjaciółce to, czego dowiedziała się przez przypadek.

"Pierwsza miłość" odc. 4219 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa od lat przyciągają przed ekrany wielu widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą codzienne perypetie swoich ulubieńców. Jeśli nie chcecie przeoczyć najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, warto zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce stacji. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco być z wszystkimi wątkami. Najnowszy odcinek numer 4219 zostanie wyemitowany 19 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, bo gości w naszych domach nieprzerwanie od 2004 roku. Razem z bohaterami przenosimy się z gwarnego Wrocławia do spokojniejszego, choć równie pełnego intryg Wadlewa. Twórcy sprawnie łączą klasyczny romans z elementami kryminału czy humoru, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Przez te wszystkie lata postacie stały się dla wielu osób niemal jak dobrzy znajomi, których perypetie śledzi się z dużą uwagą. W produkcji występuje cała plejada znanych i lubianych aktorów:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

