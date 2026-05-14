Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4221

Wrocławskie i wadlewskie zawiłości potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych sympatyków serialu "Pierwsza miłość". Ostatnio w serialu Waldek został oczyszczony z zarzutów i opuścił areszt, jednak nie wybaczył Jadzi aktu nielojalności i szybko ją porzucił. U jego boku niemal natychmiast pojawiła się nowa kobieta, podczas gdy Krystian był szczęśliwie zakochany w Łucji Reterskiej, choć ta jeszcze niedawno usiłowała zniszczyć Melkę. Mimo nowego związku chłopak umówił się na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem, a w tym samym czasie Seweryn odebrał pocztówkę od Kazanowej. Krótka wiadomość sprawiła, że zaczęła do niego docierać możliwość, iż partnerka po prostu go opuściła. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4221 - streszczenie
Lucynka dostrzega, że Jędrek i Klaudia mają wyraźny problem ze znalezieniem wspólnego terminu na spotkanie. Postanawia im w tym pomóc i jako idealny pretekst do zbliżenia tej pary wykorzystuje swoje nadchodzące urodziny. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, ponieważ jej przemyślany fortel zaczyna żyć własnym życiem i przynosi nieoczekiwane skutki. W tym samym czasie Marta wciąż nie potrafi pogodzić się z obecną sytuacją życiową i podejmuje kolejne próby walki o swoje racje. Ostatecznie dochodzi do konfrontacji z Szymonem, który w bardzo dosadnych słowach tłumaczy jej swój punkt widzenia. Z kolei Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej i czuje się zupełnie bezradny, uznając, że dalsze poszukiwania żony nie mają już sensu. Śmiałek nie zamierza jednak tak łatwo się poddawać i przygotowuje plan, który może jeszcze odmienić losy przyjaciela.
"Pierwsza miłość" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki. Każdy kolejny wieczór przed telewizorem to okazja do śledzenia nowych perypetii postaci z Wrocławia i Wadlewa. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia ulubionych bohaterów. Premierowa emisja została zaplanowana na czwartek, 21 maja 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie kanału Polsat dokładnie o godzinie 18:00.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad przyciąga przed ekrany całe rodziny dzięki umiejętnemu łączeniu wielu różnych gatunków. Opowieść o losach Marysi i Kingi ewoluowała przez lata, oferując zarówno lekkie wątki komediowe, jak i historie kryminalne czy sensacyjne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa wydają się wyjątkowo bliskie rzeczywistości. To serial o przyjaźni, lojalności i codziennych wyzwaniach, które mogą spotkać każdego z nas. W stałej obsadzie serialu znajdują się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)