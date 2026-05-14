Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4221

Redakcja se.pl
2026-05-14 8:02

W nadchodzącym 4221. odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lucynka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, gdy zauważa trudności w relacji dwójki znajomych. Kobieta organizuje przyjęcie urodzinowe, które ma stać się pretekstem do ważnego spotkania, choć jej pomysł szybko wymyka się spod kontroli. Tymczasem inni bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną prawdą o swoich związkach i podjąć trudne decyzje dotyczące przyszłości.

Szczęśliwa para aktorów Pierwszej miłości, Lucynka i Jędrek, celebruje urodziny przy stole pełnym słodkości, co jest pretekstem do zbliżenia w 4221. odcinku. Tło to tapeta w egzotyczne liście i papugi. Więcej o ich perypetiach znajdziesz na Super Seriale.
Wrocławskie i wadlewskie zawiłości potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych sympatyków serialu "Pierwsza miłość". Ostatnio w serialu Waldek został oczyszczony z zarzutów i opuścił areszt, jednak nie wybaczył Jadzi aktu nielojalności i szybko ją porzucił. U jego boku niemal natychmiast pojawiła się nowa kobieta, podczas gdy Krystian był szczęśliwie zakochany w Łucji Reterskiej, choć ta jeszcze niedawno usiłowała zniszczyć Melkę. Mimo nowego związku chłopak umówił się na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem, a w tym samym czasie Seweryn odebrał pocztówkę od Kazanowej. Krótka wiadomość sprawiła, że zaczęła do niego docierać możliwość, iż partnerka po prostu go opuściła. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - streszczenie

Lucynka dostrzega, że Jędrek i Klaudia mają wyraźny problem ze znalezieniem wspólnego terminu na spotkanie. Postanawia im w tym pomóc i jako idealny pretekst do zbliżenia tej pary wykorzystuje swoje nadchodzące urodziny. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, ponieważ jej przemyślany fortel zaczyna żyć własnym życiem i przynosi nieoczekiwane skutki. W tym samym czasie Marta wciąż nie potrafi pogodzić się z obecną sytuacją życiową i podejmuje kolejne próby walki o swoje racje. Ostatecznie dochodzi do konfrontacji z Szymonem, który w bardzo dosadnych słowach tłumaczy jej swój punkt widzenia. Z kolei Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej i czuje się zupełnie bezradny, uznając, że dalsze poszukiwania żony nie mają już sensu. Śmiałek nie zamierza jednak tak łatwo się poddawać i przygotowuje plan, który może jeszcze odmienić losy przyjaciela.

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki. Każdy kolejny wieczór przed telewizorem to okazja do śledzenia nowych perypetii postaci z Wrocławia i Wadlewa. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia ulubionych bohaterów. Premierowa emisja została zaplanowana na czwartek, 21 maja 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie kanału Polsat dokładnie o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad przyciąga przed ekrany całe rodziny dzięki umiejętnemu łączeniu wielu różnych gatunków. Opowieść o losach Marysi i Kingi ewoluowała przez lata, oferując zarówno lekkie wątki komediowe, jak i historie kryminalne czy sensacyjne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa wydają się wyjątkowo bliskie rzeczywistości. To serial o przyjaźni, lojalności i codziennych wyzwaniach, które mogą spotkać każdego z nas. W stałej obsadzie serialu znajdują się m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
