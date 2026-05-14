Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4221

Wrocławskie i wadlewskie zawiłości potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych sympatyków serialu "Pierwsza miłość". Ostatnio w serialu Waldek został oczyszczony z zarzutów i opuścił areszt, jednak nie wybaczył Jadzi aktu nielojalności i szybko ją porzucił. U jego boku niemal natychmiast pojawiła się nowa kobieta, podczas gdy Krystian był szczęśliwie zakochany w Łucji Reterskiej, choć ta jeszcze niedawno usiłowała zniszczyć Melkę. Mimo nowego związku chłopak umówił się na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem, a w tym samym czasie Seweryn odebrał pocztówkę od Kazanowej. Krótka wiadomość sprawiła, że zaczęła do niego docierać możliwość, iż partnerka po prostu go opuściła. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - streszczenie

Lucynka dostrzega, że Jędrek i Klaudia mają wyraźny problem ze znalezieniem wspólnego terminu na spotkanie. Postanawia im w tym pomóc i jako idealny pretekst do zbliżenia tej pary wykorzystuje swoje nadchodzące urodziny. Sytuacja szybko się jednak komplikuje, ponieważ jej przemyślany fortel zaczyna żyć własnym życiem i przynosi nieoczekiwane skutki. W tym samym czasie Marta wciąż nie potrafi pogodzić się z obecną sytuacją życiową i podejmuje kolejne próby walki o swoje racje. Ostatecznie dochodzi do konfrontacji z Szymonem, który w bardzo dosadnych słowach tłumaczy jej swój punkt widzenia. Z kolei Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej i czuje się zupełnie bezradny, uznając, że dalsze poszukiwania żony nie mają już sensu. Śmiałek nie zamierza jednak tak łatwo się poddawać i przygotowuje plan, który może jeszcze odmienić losy przyjaciela.

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani z pewnością nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwiną się te wszystkie skomplikowane wątki. Każdy kolejny wieczór przed telewizorem to okazja do śledzenia nowych perypetii postaci z Wrocławia i Wadlewa. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia ulubionych bohaterów. Premierowa emisja została zaplanowana na czwartek, 21 maja 2026 roku. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie kanału Polsat dokładnie o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od ponad dwóch dekad przyciąga przed ekrany całe rodziny dzięki umiejętnemu łączeniu wielu różnych gatunków. Opowieść o losach Marysi i Kingi ewoluowała przez lata, oferując zarówno lekkie wątki komediowe, jak i historie kryminalne czy sensacyjne. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że przygody mieszkańców Wrocławia i Wadlewa wydają się wyjątkowo bliskie rzeczywistości. To serial o przyjaźni, lojalności i codziennych wyzwaniach, które mogą spotkać każdego z nas. W stałej obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)