W poprzednim odcinku (4220) oczyszczony z zarzutów Waldek opuścił areszt, jednak nie potrafił wybaczyć Jadzi zdrady i postanowił ją zostawić, szybko znajdując pocieszenie u innej kobiety. Krystian po długim czasie spotkał się z Melką i Piotrkiem, choć wciąż dzielił ich trudny temat jego związku z Łucją Reterską, dawną przeciwniczką Melki. Tymczasem Seweryn otrzymał niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej i zaczął dopuszczać do siebie myśl, że Karolina naprawdę go zostawiła.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4221

Lucynka, chcąc uniknąć pytań o ciążę, postanawia nie świętować, ale zmienia zdanie, widząc problemy miłosne Jędrka i Klaudii. Wykorzystuje okazję do stworzenia pretekstu do ich spotkania, jednak jej mała intryga szybko wymyka się spod kontroli, niosąc za sobą nieprzewidziane skutki.

Marta mimo jasnych komunikatów ze strony Szymona wciąż próbuje walczyć o ich związek, szukając sposobów na naprawienie sytuacji. Rozsierdzony jej uporem Szymon decyduje się na bardzo bolesną i dosadną rozmowę, która ma ostatecznie uświadomić kobiecie, że ich wspólna droga dobiegła końca.

Po dniach bezskutecznych poszukiwań mąż zaginionej Kazanowej traci nadzieję i zaczyna wierzyć, że żona odeszła od niego z własnej woli. Śmiałek nie pozwala mu jednak na kapitulację i przedstawia kolejny, śmiały plan, który ma być ostatnią szansą na rozwikłanie zagadki zniknięcia kobiety.

11

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4221. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)