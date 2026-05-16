M jak miłość, odcinek 1935: Martyna i Jakub pokłócą się o dziecko! Wygarnie mu, że jest złym ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Córka Martyny i Jakuba w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie obchodziła pierwsze urodziny! Od chrztu świętego Zuzi oboje nie za bardzo angażowali się w opiekę nad dzieckiem Agaty (Lidia Pronobis) i Sławka (Maciej Zuchowicz). Szczególnie Karski, który czuł się wrobiony w to, że przyjaciółka namówiła go na udział w chrzcinach i przekonała do tego, żeby to on został ojcem chrzestnym. A teraz Martyna nie odpuści Kubie urodzin dziecka, które połączyło ich na zawsze.

Jakub nie wykręci się z urodzin córki w 1935 odcinku "M jak miłość"

Na nic się zdadzą protesty Jakuba, który w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie chciał się wykręcić z udziału w urodzinach Zuzi. Przyjaciółka Martyny zaprosi ją razem z Karskim na rodzinne przyjęcie do swojego domu. Ojciec chrzestny Zuzi nie będzie miał najmniejszej ochoty na świętowanie tak ważnego dnia w życiu dziewczynki.

- Słuchaj, naprawdę musimy tam jechać? Nie możemy się jakoś wykręcić?

- Nie możemy. Nie ma takiej opcji. Zuzia była chora cały grudzień, cały styczeń. Dlatego ta impreza jest przełożona. Musimy tam iść i tyle! - Martyna nie przyjmie odmowy Jakuba.

- Przecież takie małe dziecko nawet nie wie, że ma urodziny! - zauważy Karski, lecz to nie przekona Wysockiej.

- Oczywiście, że wie... Wspomnienia są kształtowane od maleńkości. A po drugie powie ci tak, są zdjęcia! Mała Zuzia dorośnie i zobaczy, że jej ojczulek chrzestny nie był na jej pierwszych urodzinach, to będziesz miał przerąbane! I będziesz się wstydził! Chcesz tego?

- I tak będzie co roku? Szantaż? Wspaniale mnie wrobiłaś! - rzuci Jakub, który od początku nie chciał być ojcem chrzestnym Zuzi.

- Ja ci powiem jeszcze, że jesteś okropnym ojcem chrzestnym - wygarnie mu Martyna.

Ostatecznie w 1935 odcinku "M jak miłość" Jakub nie pojedzie z Martyną na urodziny ich córki. Powód? Karski popadnie przyjaciółce tym, że nie zauważy, że jest w nim... zakochana.

M jak miłość. Martyna zakochana w Jakubie! Nie będą razem, bo on wciąż kocha Kasię?