W poprzednim odcinku (4214) Jurek przeznaczył pieniądze ze zwrotu pierścionka zaręczynowego na zakup nowego pieca dla Jadzi i jej chorej córki. Olek widząc, jak mocno przyjaciel przeżywa rozstanie z Adą, zaplanował dla niego niespodziankę na działce. Problemy Kaliny pogłębiły się przez działania Oskara, który mimo dobrych intencji tylko skomplikował jej sytuację. Kaja z zadowoleniem obserwowała rozwój wydarzeń, licząc na to, że rywalka w końcu trafi do więzienia. Kacper nie potrafił zapanować nad zazdrością o Pawła i swoim zachowaniem naraził na szwank zawodową reputację oraz zaufanie Marysi. Podstęp pozwolił mu jednak poznać prawdę, której wolał nie odkrywać.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Kalina usłyszy decyzję, która odmieni jej los

Ostatnia szansa Kaliny. Edward przekazuje Kalinie sensacyjną wiadomość o zlokalizowaniu Sandry na Malcie, co daje nadzieję na przełom w śledztwie dotyczącym katastrofy budowlanej. Mimo tych wieści, kobieta musi natychmiast stawić się u prokuratora, gdzie zamiast spodziewanego aresztowania czeka na nią informacja, która całkowicie zmienia jej dotychczasową sytuację prawną.

Zniknięcie Kostka wywoła panikę. Kaja posunie się za daleko

Dramat Kostka i błędy Kai. Alan planuje spędzić czas z Kostkiem na meczu, jednak gdy chłopiec nie pojawia się na miejscu i nie odbiera telefonu, mężczyzna podnosi alarm. Mikołaj dowiaduje się, że za wszystkim stoi Kaja, której chorobliwa nienawiść do Kaliny sprawia, że zaczyna ona poważnie zaniedbywać dobro dziecka, narażając syna na ogromny stres.

Marta wyzna prawdę o uczuciach. Sielanka nie potrwa długo

Uczucie Marty i Szymona. Marta i Szymon oddają się wspólnej pasji gotowania, co zbliża ich do siebie bardziej niż kiedykolwiek. Choć Marta w szczerej rozmowie z Laurą przyznaje, że jest szaleńczy zakochana, jej radość może być krótkotrwała, gdyż w tle czają się problemy, o których kobieta nie ma jeszcze pojęcia.

"Barwy szczęścia" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4215. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)