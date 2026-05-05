Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4214

Ostatnie dni w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły sporo zawirowań, które mocno namieszały w codzienności dobrze znanych nam osób. Kalina desperacko szukała sposobu na oczyszczenie się z zarzutów Mikołaja, jednak Edward Stryjeński odmówił jej wsparcia przy poszukiwaniach Sandry, przez co Oskar postanowił osobiście rozwiązać ten trudny problem. W tym samym czasie przebywający w szpitalu Bolesław czuł się zapomniany przez bliskich, podczas gdy targana sprzecznymi uczuciami Angelika ostatecznie nie potrafiła wejść do sali rannego ojca. Na horyzoncie pojawił się też bezwzględny plan Elizy, która zamierzała dotrzymać umowy zawartej ze Świdrem i odebrać mężowi Iskrę. Poważny konflikt wybuchł również u Marysi, ponieważ Julka była oburzona romansem ojca z jej ciotką, co wywołało u Kacpra ogromny lęk przed utratą żony. Po tak intensywnych momentach warto sprawdzić, co przyniesie kolejna odsłona tej historii.

"Pierwsza miłość" odc. 4214 - streszczenie

Jurek postanawia przeznaczyć pieniądze uzyskane ze zwrotu pierścionka zaręczynowego na szczytny cel i funduje nowy piec dla Jadzi oraz jej chorej córki. Olek zauważa, jak mocno przyjaciel przeżył rozstanie z Adą, dlatego planuje przygotować dla niego miłą niespodziankę na działce. Tymczasem w wątku Kaliny dochodzi do nieporozumień, ponieważ działania Oskara, mimo dobrych intencji, jedynie pogarszają jej i tak trudne położenie. Kaja nie kryje satysfakcji z faktu, że kobiecie grozi kara pozbawienia wolności. Z kolei Kacper nie potrafi zapanować nad zazdrością o Pawła i dopuszcza się czynu, który może go wiele kosztować. Jego zachowanie zagraża nie tylko opinii profesjonalisty, ale również nadszarpuje zaufanie, jakim darzy go Marysia. Ostatecznie, dzięki zastosowanemu podstępowi, dociera do informacji, które okazują się dla niego bolesne.

"Pierwsza miłość" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii mieszkańców Wrocławia i Wadlewa stało się dla wielu stałym punktem dnia. Warto więc zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w życiu Marysi i jej bliskich. Produkcja jest emitowana regularnie na głównej antenie, zapewniając stałą dawkę telewizyjnej rozrywki. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce już w połowie maja. Premiera odcinka 4214 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 12 maja 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial to prawdziwy fenomen na polskim rynku, który towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad. Przez te wszystkie lata poznaliśmy mnóstwo barwnych postaci i obserwowaliśmy, jak dorastają, kochają i mierzą się z trudnościami w malowniczym Wadlewie czy tętniącym życiem Wrocławiu. Twórcy sprawnie łączą lżejsze, komediowe wątki z tymi poważniejszymi, często dotykając istotnych problemów, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy bohaterów wciąż budzą tak duże zainteresowanie i pozostają bliskie wielu osobom. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)