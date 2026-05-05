Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4210

W życiu bohaterów zapanował spory chaos, a ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły bolesny rozłam u Jarka, który po odkryciu romansu żony z Wichrowskim bez wahania spakował swoje rzeczy. Mimo rozpaczliwych próśb Elizy o drugą szansę i zapewnień o zerwaniu z Barkiem, mąż nie zamierzał słuchać wyjaśnień, a po piciu na umór z baru musiał go ostatecznie zabierać Bogdan. Dla kobiety nie był to koniec problemów, ponieważ od własnego ojca usłyszała, że Junior nie chce jej widzieć, podczas gdy pod kancelarią Mariusz próbował siłą zmusić Olę do powrotu do domu. Z opresji szczęśliwie wyratował ją Zduński, jednak w innym miejscu sytuację skomplikował Czerski, wywożąc Alka z przedszkola bez wiedzy żony. Równie głośno zrobiło się w redakcji, gdzie awantura o tekst dotyczący Cieślika doprowadziła do poważnych gróźb Sandry pod adresem Igora. Dziennikarz zupełnie nieświadomie wszedł w konflikt z kochanką własnego szefa, zatem czego spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4210 - streszczenie

Ola ponownie spotyka się ze Zduńskim, który oddaje jej zabawkę należącą do Alka i deklaruje chęć pomocy w trudnym czasie. W tym samym czasie matka Czerskiego odwiedza syna w jego zdemolowanym mieszkaniu i jest przerażona stanem, w jakim go zastaje. Otylia udaje się później do Zimińskich, aby przypomnieć im o obietnicy Oli, która miała trwać przy jej synu, a także wyraża oburzenie sugestiami dotyczącymi leczenia psychiatrycznego Mariusza. Eliza próbuje przeprowadzić rozmowę z Juniorem, jednak chłopak w furii ucieka z mieszkania i wdaje się w bójkę z Wichrowskim przed klubem, skąd ostatecznie zabiera go Jarek. Tymczasem Michał po intensywnych chwilach spędzonych z Lucy trafia do szpitala z dolegliwościami kardiologicznymi. Choć mężczyzna stara się zataić ten fakt przed ukochaną, kobieta odkrywa prawdę, a na miejscu Adamski zaczyna się przed nią chować.

"Na Wspólnej" odc. 4210 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców warszawskiej kamienicy można śledzić regularnie w wieczornym paśmie telewizyjnym. Produkcja od wielu lat przyciąga osoby zainteresowane codziennymi perypetiami rodzin Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich. Nowe epizody pojawiają się na antenie od poniedziałku do czwartku, zapewniając stałą dawkę informacji z życia ulubionych postaci. Odcinek numer 4210 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 12 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to opowieść o grupie przyjaciół, którzy poznali się w domu dziecka i przez lata pielęgnowali swoją wyjątkową więź. Wspólna kamienica przy ulicy Wspólnej stała się dla nich bezpieczną przystanią, w której wychowują się kolejne pokolenia rodzin Ziębów i ich bliskich. Każdy tydzień przynosi nowe wyzwania zawodowe i prywatne, z którymi muszą mierzyć się postacie znane nam od dekad. To historia o tym, że lojalność i wzajemna pomoc są najważniejszym fundamentem w trudnych chwilach. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)