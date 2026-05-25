Pierwsza miłość, odcinek 4229: Paweł znów pójdzie siedzieć! W więzieniu dowie się, że jego tożsamość nie istnieje - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4229 - wtorek, 2.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Po powrocie Pawła do Wrocławia Julka (Dąbrówka Kruk) coraz mocniej będzie budować relację z biologicznym ojcem. Dziewczyna zacznie traktować go jak kogoś, kogo wreszcie odzyskała po latach nieobecności. W 4229 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julka w tajemnicy przed Marysią i Kacprem zerwie się ze szkoły, żeby spotkać się z Pawłem. Razem wybiorą się na spacer z Waflem, nie spodziewając się, że zwykłe wyjście skończy się katastrofą.

Spacer zamieni się w brutalną awanturę

Podczas spaceru Paweł i Julka przypadkowo natkną się na poprzednich właścicieli psa. Między mężczyznami bardzo szybko dojdzie do ostrej wymiany zdań, a sytuacja wymknie się spod kontroli. Konfrontacja zakończy się brutalną bójką, po której Paweł zostanie zatrzymany przez policję. Dla Julki będzie to ogromny szok, bo dopiero zacznie poznawać ojca, a już zobaczy go w dramatycznej sytuacji. Paweł tyle czasu spędził w więzieniu La Coronna, a teraz znów pójdzie siedzieć?

Paweł zatrzymany. Usłyszy druzgocącą prawdę

Najgorsze dopiero jednak nadejdzie. Po zatrzymaniu wyjdzie na jaw, że Paweł ma znacznie większy problem niż sam pobyt w areszcie. Po latach uznawania go za zmarłego okaże się, że jego dokumenty i tożsamość formalnie przestały istnieć.

W praktyce Paweł stanie się człowiekiem bez żadnego statusu, jakby nigdy nie wrócił do Polski. Dzień później Marysia i Kacper (Damian Kulec) będą musieli odebrać roztrzęsioną Julkę z komisariatu. Dziewczyna boleśnie przekona się, że relacja z ojcem od początku będzie naznaczona problemami i dramatami. Tymczasem Paweł znów znajdzie się w miejscu, które najbardziej przypomina mu piekło z Kolumbii, czyli za kratami. Trauma po więzieniu La Corona wróci do niego ze zdwojoną siłą, a świadomość, że formalnie nie istnieje, tylko pogłębi jego psychiczne załamanie.