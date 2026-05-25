Koniec Pierwszej miłości. Przerwa wakacyjna wcześniej niż w zeszłym roku!

„Pierwsza miłość” zniknie z anteny wcześniej niż rok temu

To już pewne! Serial "Pierwsza" miłość zakończy emisję obecnego sezonu wcześniej niż przed rokiem. Produkcja tradycyjnie zniknie z anteny Polsatu na okres wakacyjny, jednak tym razem finał przed przerwą nastąpi szybciej niż w 2025 roku.

W zeszłym roku ostatnim odcinkiem przed wakacjami był 4040 odcinek wyemitowany 20 czerwca 2025 roku. Widzowie mogli wtedy śledzić m.in. dramatyczne poszukiwania Angeliki (Patrycja Franczak), napięcia wokół Julity (Dagmara Bryzek), Radka (Karol Biskup) i Florka (Michał Kurek) oraz kolejne problemy Artura (Łukasz Płoszajski).

Kiedy koniec sezonu serialu "Pierwsza miłość"? przed wakacjami 2026

Tegoroczna przerwa rozpocznie się jednak wcześniej. Ostatni premierowy odcinek „Pierwszej miłości” przed wakacjami Polsat pokaże już w piątek 12 czerwca 2026 roku.

Można spekulować, że widzowie nie będą zachwyceni wcześniejszym zakończeniem emisji. Ostatnie miesiące w serialu obfitowały w wyjątkowo mocne historie i zwroty akcji, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Największe emocje wywołał oczywiście powrót Pawła Krzyżanowskiego (Mateusz Kościukiewicz) po latach. Widzowie zobaczyli, jak były mąż Marysi (Aneta Zając) odnajduje się po piekle, które przeżył w kolumbijskim więzieniu La Corona.

Kiedy wróci „Pierwsza miłość” po wakacjach?

Na razie Polsat nie podał jeszcze dokładnej daty powrotu serialu po wakacyjnej przerwie. Można jednak przypuszczać, że podobnie jak w poprzednich latach nowe odcinki wrócą na antenę we wrześniu.

Do tego czasu widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się wyjątkowo mocno. A patrząc na to, co wydarzy się przed wakacjami, jedno jest pewne, twórcy „Pierwszej miłości” nie zamierzają zostawiać fanów bez mocnego finału sezonu.