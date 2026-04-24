Pierwsza miłość, odcinek 4209: Brutalne porwanie Angeliki! Świeżo upieczona jubilerka znika bez śladu

W poprzednim odcinku (4208) Jurek odkrył kłamstwa Adrianny podczas niespodziewanej wizyty w Kołobrzegu, co złamało mu serce. Angelika zdołała pożegnać się z Białym dzięki ryzykownej mistyfikacji przed koszarami, a Mikołaj, zaślepiony goryczą po wypadku, zdecydował się zeznawać przeciwko Kalinie. Jego decyzja pozbawiła kobietę jedynej szansy na udowodnienie niewinności w sprawie katastrofy na budowie.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” odc. 4209: Despotyzm Bolesława i dramat Angeliki

Bolesław z trudem znosi fakt, że Eliza i Angelika zaczynają decydować o sobie, a personel kliniki skutecznie izoluje go od żony. Podczas gdy Angelika z optymizmem rozpoczyna pracę u jubilera i planuje przeprowadzkę do nowego mieszkania z matką, zostaje brutalnie porwana, zanim udaje jej się dotrzeć do celu, co stawia jej życie w ogromnym niebezpieczeństwie.

„Pierwsza miłość” odc. 4209: Upadek Filipa po rozstaniu

Filip nie radzi sobie z emocjami po rozstaniu i próbuje zagłuszyć ból alkoholem oraz towarzystwem przypadkowych kobiet, co kończy się tragicznie dla jego kariery. Gdy zjawia się na praktykach w klinice pod wpływem alkoholu, zostaje natychmiast wyrzucony, a jego agresywna wymiana zdań z Radkiem sprawia, że pali za sobą ostatnie mosty w środowisku medycznym.

„Pierwsza miłość” odc. 4209: Niebezpieczna gra Darka

Darek prowadzi ryzykowną, podwójną grę, donosząc ojcu na kibiców Iskry, a jednocześnie podsuwając tym samym kibicom gotowy plan na zastraszenie Bolesława. Jego misterna intryga szybko wymyka się spod kontroli, gdy agresja nasłanych ludzi zaczyna przekraczać zaplanowane granice, grożąc wybuchem niekontrolowanej przemocy we Wrocławiu.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4209. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)