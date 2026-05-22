Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4227

W serialu "Pierwsza miłość" atmosfera ostatnio mocno się zagęściła, a prywatne dramaty bohaterów wysunęły się na pierwszy plan. Angelika zdecydowała się otwarcie poprzeć matkę podczas rozprawy rozwodowej, co spotkało się z dość nieoczekiwaną reakcją ze strony jej ojca. Zmianą obrotu spraw u Olszewskich martwili się także Świder i jego ludzie, którzy zaczęli podejrzewać, że rozwód może nie pójść po ich myśli. Tymczasem Marta natrafiła na tajemniczą listę ukrytą wśród rzeczy Szymona i mimo bagatelizowania tematu przez mężczyznę, postanowiła drążyć sprawę na własną rękę. Z kolei w Wadlewie policja zajęła się tropem z telefonu awaryjnego i przyjrzała się Mironowi, synowi Zenka, którego zachowanie wywołało pytania o jego faktyczną wiedzę na temat zaginięcia Kazanowej. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4227 - streszczenie

Radek czuje się niezwykle szczęśliwy i z optymizmem patrzy na nowy etap życia u boku Julity. Jego radość zostaje jednak wystawiona na próbę, gdy kobieta dostaje kuszącą ofertę pracy, przez co musi zdecydować, co jest dla niej w tej chwili najważniejsze. Tymczasem Seweryn dowiaduje się od funkcjonariuszy policji, że w Niemczech nie natrafiono na żaden ślad Kazanowej, mimo wysyłanych stamtąd wcześniej pocztówek. Wiele wskazuje na to, że osoba odpowiedzialna za korespondencję może znajdować się znacznie bliżej, niż ktokolwiek podejrzewał. W tym samym czasie Paweł sprowadza do domu psa, ale stanowczo odmawia wyjawienia, kto jest jego właścicielem. Kiedy wyrzuca dane z obroży do kosza, Janek i Artur postanawiają odzyskać informację i przeprowadzić własne dochodzenie, które doprowadza ich do bardzo niepokojącego odkrycia.

"Pierwsza miłość" odc. 4227 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu stałych odbiorców z pewnością czeka na moment, w którym wyjaśnią się zagadki z poprzednich epizodów. To dobry moment, by sprawdzić, co słychać u mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewowa. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby na bieżąco śledzić losy tej opowieści na szklanym ekranie. Premierowa emisja tego odcinka zaplanowana jest na 29 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc w sobie wątki miłosne, komediowe, a nawet te z dreszczykiem. Losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół stały się bliskie wielu osobom, a akcja nieustannie przenosi nas między tętniącym życiem miastem a spokojniejszą wsią. Produkcja często podejmuje istotne problemy społeczne, nie uciekając przy tym od humoru i codziennych radości bohaterów. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe historie obyczajowe z wyrazistymi postaciami. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)