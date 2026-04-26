Pierwsza miłość, odcinek 4212: Strzały pod domem Olszewskich! Policja wkracza do akcji

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212

Napięcie w domu Olszewskich narastało od tygodni i to z różnych powodów - okrutne traktowanie żony i córki czy zatargi z kibolami. Bolesław, nie potrafiąc pogodzić się z utratą kontroli nad Elizą i Angeliką, stosował coraz podlejsze metody manipulacji. Pewnego dnia doszło do porwania Angeliki, a Bolesław miał zapłacić dwa miliony złotych okupu. Nikt jednak nie spodziewał się, że historia ta zakończy się strzelaniną, co zobaczymy już w piątkowym odcinku, 8 maja.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Krwawy finał w domu Olszewskich

Funkcjonariusze policji, którzy podjechali pod dom w rutynowej sprawie, nie przypuszczali, że za chwilę będą musieli wyważać drzwi. Huk wystrzału zmusił ich do natychmiastowej reakcji. Na podłodze zastał ich widok Bolesława leżącego w kałuży krwi. Wokół sprawy narasta mnóstwo pytań: kto pociągnął za spust? Czy to kibole wykonali wyrok, czy może sprawa ma drugie, bardziej osobiste dno?

Szokująca tajemnica porwania

Tuż po dramatycznych wydarzeniach wychodzą na jaw kolejne szokujące fakty. Angelika i Eliza, przesłuchiwane przez funkcjonariuszy, zgodnie twierdzą, że żadnego porwania nie było. To wyznanie stawia policję w trudnej sytuacji. Czy kobiety próbują kogoś chronić? A może cała mistyfikacja z porwaniem była jedynie elementem większej gry, która zakończyła się tragicznie dla samego pomysłodawcy?

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)