Pierwsza miłość, odcinek 4228: Wystawny obiad dla Pawła zamieni się w porażkę. Kacpra zje zazdrość o Marysię - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4228 - poniedziałek, 1.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Po dramatycznym powrocie Pawła Krzyżanowskiego z Kolumbii Marysia próbuje poukładać nową rzeczywistość. Były mąż wrócił do Wrocławia jako zupełnie inny człowiek, wyniszczony psychicznie po pobycie w więzieniu La Corona, pełen lęków i traum, z którymi nie będzie potrafił sobie poradzić.

Wystawny obiad dla Pawła w 4228 odcinku "Pierwsza miłość"

Mimo wszystko Marysia nie odwróci się od niego. W 4228 odcinku serialu "Pierwsza miłość" od samego rana zacznie szykować wystawny obiad specjalnie dla Pawła. Spotkanie będzie miało ogromne znaczenie także dla Julki (Dąbrówka Kruk), która po latach nieobecności ojca coraz mocniej będzie budować z nim relację. Dziewczyna z niecierpliwością zacznie odliczać minuty do jego przyjścia. Paweł przyjdzie jednak za wcześnie, a Kacper od razu wyczuje problem.

Sam Paweł najwyraźniej również nie będzie mógł doczekać się spotkania z Marysią i Julką. Pojawi się pod kamienicą aż pół godziny przed czasem. To właśnie wtedy atmosfera zacznie robić się wyjątkowo napięta. Kacper od początku będzie sceptycznie nastawiony do obecności Pawła. Choć spróbuje zachować spokój, szybko stanie się jasne, że powrót byłego męża Marysi coraz bardziej go drażni. Jeszcze zanim wszyscy usiądą do stołu, między Pawłem a Kacprem dojdzie do pierwszej ostrej konfrontacji pod kamienicą. Emocje, które obaj będą próbowali ukrywać, w końcu zaczną wychodzić na powierzchnię.

Kacper zazdrosny o Marysię

Kacper coraz wyraźniej zacznie dostrzegać, że obecność Pawła burzy jego relację z Marysią. Każdy gest, każde spojrzenie i każda rozmowa byłych małżonków zaczną działać mu na nerwy.

Tym bardziej że Marysia nie będzie potrafiła przejść obojętnie obok tego, co stało się z Pawłem. Świadomość, przez jakie piekło przeszedł w Kolumbii, sprawi, że znów zacznie się o niego troszczyć. W 4228 odcinku serialu "Pierwsza miłość" rodzinny obiad zamiast spokojnego spotkania stanie się początkiem coraz większego kryzysu. Kacper poczuje, że traci grunt pod nogami, a dawne uczucie między Marysią i Pawłem może wcale nie należeć jeszcze do przeszłości. Najszczęśliwsza z całej sytuacji okaże się Julka. Dziewczyna od dawna będzie marzyć o odbudowaniu relacji z biologicznym ojcem i w końcu zacznie czuć, że Paweł naprawdę wraca do jej życia.

