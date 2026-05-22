Panna młoda, odcinek 109. Cihan odrzuca Hancer i nie daje jej szansy

Serial "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Telenowela miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku. W paśmie emisyjnym zastąpiła ona inną popularną produkcję pod tytułem "Miłość i nadzieja". Fani formatu z pewnością zastanawiają się nad dalszymi losami ulubionych postaci. Przygotowaliśmy relację z tego, co przyniesie 109. odcinek telewizyjnego hitu.

Streszczenie 109. odcinka serialu "Panna młoda". Premiera w TVP2 już 29 maja 2026 roku

Przebieg 109. odsłony serialu "Panna młoda" przynosi niespodziewany rozwój wydarzeń. Cihan po wybudzeniu wzywa do siebie Hancer, ale to Beyza odwiedza go jako pierwsza. Chory nie potrafi zapomnieć ukochanej, że próbowała go opuścić, dlatego twardo oświadcza brak wybaczenia. W tym samym czasie Derya robi wszystko, aby zaskarbić sobie względy Cemila.

Obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w najważniejsze role

Kluczowe postacie na ekranie odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który wciela się w Cihana. Na ekranie pojawia się jednak znacznie więcej interesujących bohaterów. Pozostali członkowie ekipy aktorskiej to:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya kreująca postać Deryi,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako telewizyjna Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków telenoweli "Panna młoda". Kiedy zobaczymy finał w Polsce?

Produkcja "Panna młoda" klasyfikuje się do grona bardzo rozbudowanych opowieści znad Bosforu. Obecnie tytuł ten składa się z trzech sezonów, co daje łącznie imponującą pulę 325 epizodów. Ponieważ w oryginalnej wersji jeden odcinek trwa średnio dwie godziny, polscy nadawcy podzielą je na krótsze fragmenty, co niemal podwoi ich końcową liczbę. Trzeba pamiętać, że twórcy w Turcji nadal kręcą nowe materiały, dlatego ostateczna długość tego tytułu pozostaje nieznana. Z pewnością minie sporo czasu, zanim polska publiczność zobaczy finałowe losy Cihana oraz Hançer, co zwiastuje jeszcze kilkuletnią przygodę z bohaterami.