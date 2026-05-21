Panna młoda, odcinek 106. Hancer walczy z porywaczem, a Mukadder planuje okrutną zemstę

Telewizyjna Dwójka niedawno wzbogaciła swoją ofertę o nową telenowelę. Pierwotnie serial zadebiutował nad Bosforem w 2024 roku, a do polskich domów trafił dokładnie 20 stycznia 2026 roku. Tytuł zajął miejsce uwielbianej przez widzów produkcji „Miłość i nadzieja”. Sprawdzamy najważniejsze wątki, jakie przygotowali scenarzyści w zbliżającej się odsłonie.

"Panna młoda" odcinek 106. Kiedy emisja w TVP2 i co spotka Hancer?

Najnowsza odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele emocji, ponieważ Mukadder oficjalnie deklaruje chęć zemszczenia się na Hancer. Jednocześnie główna bohaterka podejmuje dramatyczną próbę wyswobodzenia się z rąk porywacza. W tym samym czasie Cemil kategorycznie odmawia wybaczenia Deryi, a Beyza kapituluje i zgadza się spełnić żądania szantażysty. Na domiar złego personel domowy kontynuuje swój protest.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy zobaczymy finał w Polsce?

Telenowela wyróżnia się sporym rozbudowaniem fabularnym, obejmując obecnie trzy pełne sezony i aż 325 epizodów. Ze względu na dwugodzinny format oryginalnych wydań, polski dystrybutor dzieli materiał na krótsze części, co niemal podwaja ich końcową liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna długość produkcji pozostaje nieznana. Rodzimi fani muszą przygotować się na to, że śledzenie losów Hançer i Cihana zajmie im przynajmniej kilka najbliższych lat.

Obsada telenoweli "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w Cihana, Hancer i innych bohaterów

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Na ekranie pojawia się również szerokie grono aktorów drugoplanowych, którzy dopełniają wielowątkową historię:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül grająca Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci wcielająca się w Yasemin.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.