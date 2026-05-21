Panna młoda, odcinek 106. Hancer walczy z porywaczem, a Mukadder planuje okrutną zemstę

Kasia Kowalska
2026-05-21 17:31

Turecka produkcja „Panna młoda” przedstawia losy osieroconej Hancer, która w walce o fundusze na leczenie brata decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z majętnym Cihanem. Z pozoru czysto biznesowy układ szybko ewoluuje w głębokie uczucie. Najnowszy, 106. epizod serialu trafi na antenę TVP2 we wtorek 26 maja. Przedstawiamy dokładny opis zbliżających się wydarzeń.

Kobieta o ciemnych włosach, spiętych do tyłu, z wyraźnym makijażem brwi, ubrana w niebieski fartuch medyczny. Jej twarz wyraża zaniepokojenie, a wzrok skierowany jest w bok. Na portalu Super Seriale można przeczytać o losach Mukadder Develioglu w serialu Panna młoda.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Kobieta o ciemnych włosach, spiętych do tyłu, z wyraźnym makijażem brwi, ubrana w niebieski fartuch medyczny. Jej twarz wyraża zaniepokojenie, a wzrok skierowany jest w bok. Na portalu Super Seriale można przeczytać o losach Mukadder Develioglu w serialu "Panna młoda".

Telewizyjna Dwójka niedawno wzbogaciła swoją ofertę o nową telenowelę. Pierwotnie serial zadebiutował nad Bosforem w 2024 roku, a do polskich domów trafił dokładnie 20 stycznia 2026 roku. Tytuł zajął miejsce uwielbianej przez widzów produkcji „Miłość i nadzieja”. Sprawdzamy najważniejsze wątki, jakie przygotowali scenarzyści w zbliżającej się odsłonie.

Rozpoznaj turecki serial po jednym kadrze! QUIZ, po którym zwątpisz w swoją wiedzę
Pytanie 1 z 10
Serial przedstawiony na zdjęciu to...
Dziedzictwo

"Panna młoda" odcinek 106. Kiedy emisja w TVP2 i co spotka Hancer?

Najnowsza odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele emocji, ponieważ Mukadder oficjalnie deklaruje chęć zemszczenia się na Hancer. Jednocześnie główna bohaterka podejmuje dramatyczną próbę wyswobodzenia się z rąk porywacza. W tym samym czasie Cemil kategorycznie odmawia wybaczenia Deryi, a Beyza kapituluje i zgadza się spełnić żądania szantażysty. Na domiar złego personel domowy kontynuuje swój protest.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 300: Brutalne porwanie Ifakat i zakaz opuszczania posiadłości Korhanów - ZDJĘCIA

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy zobaczymy finał w Polsce?

Telenowela wyróżnia się sporym rozbudowaniem fabularnym, obejmując obecnie trzy pełne sezony i aż 325 epizodów. Ze względu na dwugodzinny format oryginalnych wydań, polski dystrybutor dzieli materiał na krótsze części, co niemal podwaja ich końcową liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe odcinki, więc ostateczna długość produkcji pozostaje nieznana. Rodzimi fani muszą przygotować się na to, że śledzenie losów Hançer i Cihana zajmie im przynajmniej kilka najbliższych lat.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 931: Zdesperowany Poyraz przywiąże Nanę do krzesła! Szokujące sceny w tureckim hicie - ZDJĘCIA

Obsada telenoweli "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w Cihana, Hancer i innych bohaterów

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Na ekranie pojawia się również szerokie grono aktorów drugoplanowych, którzy dopełniają wielowątkową historię:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin kreująca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,
  • Sidal Damar w roli Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül grająca Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci wcielająca się w Yasemin.
Katarzyna Dowbor o chorym psie, domku w Hiszpanii i rodzinie: "Jedną nóżką tu, drugą tam"
Polska na ucho
Świnia - to brzmi dumnie
Polska na ucho
Mediateka.pl