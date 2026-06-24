M jak miłość. Wyjątkowa niespodzianka od produkcji dla aktorów z obsady. Tak uczczono ważny dzień - ZDJĘCIA

Produkcja "M jak miłość" przyszykowała niespodziankę

23 czerwca obchodzony był "Dzień Ojca" i właśnie z tej okazji twórcy "M jak miłość" postanowili wyróżnić serialowych tatów. Na oficjalnym profilu produkcji pojawiła się galeria zdjęć przedstawiających bohaterów w towarzystwie ich ekranowych dzieci. To właśnie oni od lat tworzą jedne z najbardziej wzruszających rodzinnych historii w serialu.

Nie zabrakło Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski), którego widzowie mogli zobaczyć z Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński). W ostatnich odcinkach Marcin po raz kolejny udowodnił, że dzieci są dla niego najważniejsze. Zdziałał, kiedy dowiedział się o przemocy ze strony Radka (Phillipe Tłokiński) wobec Izy (Adriana Kalska) i pociech, za co była żona poczuła dużą wdzięczność.

Marcin, Kamil czy Artur wśród wyróżnionych ojców

Wśród bohaterów, których pokazano z okazji święta, znalazł się również Kamil Gryc (Marcin Bosak). Na zdjęciu towarzyszyła mu serialowa córka Pola (Hanna Nowosielska), która od dawna jest jego oczkiem w głowie.

Produkcja przypomniała także rodzinę Rogowskich. W galerii pojawił się Artur Rogowski (Robert Moskwa) z córkami - Agnes (Amanda Mincewicz) i Basią (Karina Woźniak). Szkoda tylko, że nadchodzący sezon będzie ostrą próbą sprawdzenia relacji, ponieważ córki nie pochwalą zachowania ojca i jego zdrady...

Nie zabrakło Zduńskich i bohaterów z Grabiny

W wyjątkowym zestawieniu znalazł się również Piotrek Zduński (Marcin Mroczek) wraz ze swoją rodziną. Przez lata widzowie obserwowali, jak z młodego chłopaka stał się odpowiedzialnym mężem i ojcem, dla którego żona i dzieci zawsze są na pierwszym miejscu.

Pokazano także Pawła Zduńskiego, przed którym w nowym sezonie "M jak miłość" staną wyjątkowo trudne wyzwania. Po śmierci Franki (Dominika Kachlik) będzie musiał samodzielnie wychowywać małego Antosia. To właśnie jego wątek zapowiada się jako jeden z najbardziej poruszających po wakacyjnej przerwie.

W galerii nie zabrakło także Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) oraz Bartka (Arkadiusz Smoleński), którzy również odegrali ważną rolę w rodzinnych historiach ostatnich sezonów.

Ojcowie z "M jak miłość" od lat wzruszają widzów

Choć "M jak miłość" słynie przede wszystkim z wielkich romansów i dramatycznych zwrotów akcji, równie ważne są rodzinne relacje. To właśnie wątki ojców i dzieci od lat należą do najbardziej lubianych przez fanów serialu. Nic więc dziwnego, że produkcja postanowiła uczcić Dzień Ojca właśnie w taki sposób.

M jak miłość. Tak Marcin z dziećmi świętuje ważny dzień