M jak miłość. To ostatnie chwile Artura z córkami. Agnes i Basia nigdy nie darują ojcu romansu z Joanną - ZDJĘCIA

Czy Artur Rogowski w następnym sezonie "M jak miłość" straci córki przez romans z Joanną?

Z okazji Dnia Ojca na profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiła się specjalna rolka z pięknym ujęciem Artura Rogowskiego z Basią i Agnes. Mimo że te bohater zawsze uchodził za wzór ojca i męża, to w ostatnim sezonie przed przerwą wakacyjną pokazał, że dla szalonego uczucia do dużo młodszej lekarki, Joanny Dobrzańskiej, jest w stanie poświęcić małżeństwo z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i rodzinę, którą razem stworzyli dla swoich dzieci.

Pożądanie, namiętność wzięły górę nad rozumem, Artur uległ pokusie i spędził noc z Joanną. W odcinkach "M jak miłość" jesienią Rogowski będzie musiał zapłacić za zdradę i romans wysoką cenę. Straci nie tylko żonę, ale także córki.

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że niewierny Artur będzie miał przeciwko sobie wszystkie dzieci. Paweł (Rafał Mroczek) pobije ojczyma, a Basia, która zapewne dowie się o zdradzie ojca dopiero po powrocie z Niemiec, najpierw pogrąży się w rozpaczy, a potem nie zatrzyma go w domu w Grabinie.

Wydaje się więc, że wspólne zdjęcie Artura z córkami, na którym Basia i Agnes promienieją ze szczęścia, mając przy sobie tak wspaniałego ojca, jest trochę za bardzo oderwane od serialowej rzeczywistości. Na pewno tego, co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach, jak tylko Rogowski przyzna się Marysi i córkom do zdrady z Joanną!

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Kogo wybierze Artur w nowym sezonie "M jak miłość" - Marysię i ich córki czy Joannę?

Bez odpowiedzi wciąż pozostaje pytanie, kogo w nowym sezonie "M jak miłość" wybierze Artur. Czy zakazana miłość do Joanny okaże się silniejsza niż wieloletnia miłość do Marysi? A może jednak uświadomi sobie, że żony już wcale nie kocha?

Nawet jeśli Rogowski w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach pójdzie za głosem serca i wybierze Joannę, to tym samym skaże siebie na potępienie córek, bo Basia i Agnes na pewno mu tego nie darują. Szczególnie starsza córka, która już dawno zauważyła, że Artur kompletnie zgłupiał przy Joannie, a potem przyłapała go przecież na zdradzie w domu kochanki!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

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