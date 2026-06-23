M jak miłość. Joanna wreszcie odejdzie z przychodni Rogowskich w następnym sezonie! Artur nie będzie miał kochanki blisko siebie - ZDJĘCIA

Co będzie z Joanną w nowym sezonie "M jak miłość"? Jak się skończy jej romans z Arturem Rogowskim?

Dni Joanny Dobrzańskiej w wiejskiej przychodni Artura i Marysi w Lipnicy w następnym sezonie "M jak miłość" są już policzone! Zgodnie z wypowiedzeniem, które kochanka Rogowskiego złożyła mu na biurku tego dnia, kiedy Artur dopuścił się zdrady, miała pracować jako kardiolog w jego ośrodku zdrowia tylko do końca marca, czyli niespełna miesiąc.

Decyzja Joanny o odejściu w ostatnim odcinku "M jak miłość" przed wakacjami byłą podyktowana tym, że nie zakochana lekarka nie była w stanie dłużej walczyć z uczuciem do żonatego szefa. Zawiadomiła nawet Artura, że rozmawiała z szefem przychodni w Gródku, który ucieszył się, że będzie częściej niż dwa razy w tygodniu. Powiedział Joannie, że z radością wypełni wszystkie jej wolne terminy... Joanna uznała, że jeśli raz na zawsze pożegna się z przychodnią Rogowskiego, przyniesie się z Grabiny do Gródka, to łatwiej zapomni o zakazanej miłości.

Nic bardziej mylnego, bo w nowym sezonie "M jak miłość" okaże się, że romans Joanny i Artura wcale się nie skończy na jednej nocy. Na pewno dojdzie do konfrontacji młodej kochanki Rogowskiego z Marysią, po której zapłakana lekarka ucieknie z Grabiny.

Mało tego, Artur będzie miał przeciwko sobie całą rodzinę. Wściekły na niewiernego ojczyma Paweł pobije go w przychodni, a córki Rogowskiego, Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz) nie darują mu rozbicia rodziny.

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Nowe życie Joanny w "M jak miłość" z dala od Artura. Przeprowadzi się do Gródka i zacznie pracę w szpitalu

Na planie "M jak miłość" powstają właśnie odcinki, w których Joanna rozpocznie nowy etap życia jako lekarka w szpitalu w Gródku. Dominika Sakowicz na swoim profilu na Instagramie pokazała ujęcia ze szpitalnej recepcji, co może oznaczać, że kochanka Artura, po upływie wymaganego okresu wypowiedzenia, na zawsze odejdzie z przychodni Rogowskich. Być może także wyprowadzi się z domu przyjaciółki w Grabinie, żeby być jak najdalej od Artura. Trudno oczekiwać od Marysi, że będzie znosiła w pracy obecność kobiety, z którą mąż ją zdradził i nawiązał romans!

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!