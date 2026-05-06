M jak miłość, odcinek 1936: Joanna odejdzie z przychodni Rogowskiego! Wyzna, że się zakochała i rzuci papierami - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1936 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Joanna odejdzie z pracy z przychodni w 1936 odcinku "M jak miłość". Nie zniesie dłużej tego, co dzieje się między nią a Arturem. Napięcie między tą dwójką jeszcze bardziej narośnie, aż w pewnym momencie lekarka nie wytrzyma.

Joanna rzuci papierami w 1936 odcinku "M jak miłość"

Joanna postawi na odważny krok. Uzna, że praca z Arturem nie ma już sensu i tylko ją przygniata. Lekarka z impetem położy Rogowskiemu wypowiedzenie na biurko, chcąc zakończyć swoją karierę w przychodni. uzna, że to najlepszy moment, by jakoś wykaraskać się z rosnącego uczucia do Artura, który ma żonę i rodzinę... Nie doszło jeszcze do zdrady fizycznej, ale widać gołym okiem, że mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) także zatraca się w uczuciu do koleżanki. To ona wykona ryzykowny krok i złoży wypowiedzenie. Nie spodziewa się jednak, że to także będzie miało swoje konsekwencje.

Joanna wyzna Arturowi miłość i dlatego odejdzie z pracy

Joanna powie wprost, że powodem rezygnacji z pracy w przychodni będzie zakochanie się w Rogowskim. Wyzna szczerze to, o czuje, a lekarzowi zrzednie mina. Słowa koleżanki odblokują to, co on także przeczuwa od dawna. Nie umie pohamować pociągu i zainteresowania znajomą.

Jeszcze tego samego dnia w 1936 odcinku "M jak miłość" mąż Marysi osobiście stawi się pod drzwiami Joanny. Wtedy wyzna, że on także ją kocha! Koleżanka zareaguje łzami, a Rogowski zacznie całować jej policzki. To wszystko zaobserwuje Agnes (Amanda Mincewicz).

Chociaż rzucenie pracy przez Joannę mogłoby zakończyć dziwne romansowanie, tak się jednak nie wydarzy. Już wiadomo, że Joanna nie zniknie z życia Artura i Marysi. Dominika Sakowicz nagrywa kolejne sceny do odcinków "M jak miłość" po wakacjach 2026, więc pewnym jest, że jeszcze pojawi się zarówno w przychodni, jak i prywatnym życiu Rogowskich.