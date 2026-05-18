M jak miłość, odcinek 1936: Marysia nie dowie się o zdradzie Artura, bo Agnes będzie kryła ojca! Wstrząsający koniec sezonu dla Rogowskich

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zdrada Artura z Joanną w 1936 odcinku "M jak miłość, ostatnim przed przerwą wakacyjną, nie pozostanie tajemnicą! Choć Rogowski nie przyzna się żonie, że zakochał się w młodziutkiej lekarce, że po wyjeździe z Grabiny od razu ruszył do jej domu, gdzie dał się ponieść namiętności, to Agnes zobaczy na własne oczy, jak daleko zabrnęło szaleństwo ojca. Teraz od niej będzie zależało, czy zdradzona Marysia pozna prawdę.

Koniec sezonu "M jak miłość". Agnes zobaczy pocałunek Artura i Joanny

Wiadomo już jak się skończy finał sezonu "M jak miłość", kiedy Agnes stanie się świadkiem pocałunku Artura i Joanny. Już od dawna niepokoiło ją dziwne zachowanie ojca, jego bliska przyjaźń z Dobrzańską, lecz teraz wszystko stanie się jasne. Tuż po tym jak Rogowski pożegna się z Marysią, zostawi żonę w Grabinie, pod pretekstem, że jedzie na konferencję medyczna do Poznania, zawróci i pojedzie prosto do Joanny. Niewierny mąż Marysi nie będzie miał pojęcia, że córka go śledzi.

- Agnes na pewno mocno się martwi, że coś może być na rzeczy. Jest cienka linia między fascynacją, a miłością. Uczucia są szalone, może to być teren niebezpieczny - tłumaczy Amanda Mincewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ostatni 1936 odcinek "M jak miłość". Agnes będzie kryła zdradę Artura przed Marysią

Wstrząsające odkrycie Agnes o zdradzie Artura w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" pociągnie za sobą decyzję, żeby na razie zachować to dla siebie. Nie odważy się powiedzieć Marysi o tym, co zobaczyła przed domem Joanny, o tym, że Rogowski do końca zwariował na punkcie dużo młodszej kobiety. Milczenie Agnes da jednak Marysi sporo do myślenia. Tak jak wyjazd Artura, który dla niej będzie wyglądał jak zwykła ucieczka z rodzinnego domu.

Czy Rogowskich czeka rozwód w następnym sezonie "M jak miłość"?

Zdradzona Marysia w finale sezonu "M jak miłość" z trudem zapanuje nad nerwami. Żeby się uspokoić, wyjdzie na spacer, ale ani przez chwilę nie opuści jej poczucie, że stało się coś złego. Ostatnie sceny z 1936 odcinka to zapowiedź tego, że w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią małżeństwo Rogowskich niestety może się skończyć rozwodem.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną