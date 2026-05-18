Koniec M jak miłość. Karski pokaże prawdziwą twarz w 1936 odcinku. Takie zachowanie Adama nie przekona Natalki do ślubu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finałowym 1936 odcinku „M jak miłość” nerwy między Natalką a Adamem tylko się zaostrzą. Choć Karski długo walczył o tę relację i starał się zdobyć serce policjantki, w końcu dojdzie do momentu, w którym nie będzie już w stanie dłużej znosić jej wahań i ciągłego kluczenia.

Ultimatum Karskiego w 1936 odcinku „M jak miłość”

Natalia aż trzykrotnie przełoży wcześniej ustalany termin ceremonii, co tylko pogłębi frustrację Adama. W jego oczach brak jednoznacznej decyzji zacznie wyglądać jak brak uczuć i zaangażowania. Właśnie wtedy Adam zdecyduje się na krok, który zmieni dynamikę ich relacji. Zamiast kolejnych rozmów i prób zrozumienia, postawi Natalii twarde ultimatum. Do poważnej wymiany zdań, która rzuci nowe światło na oblicze komendanta dojdzie podczas posterunku w komisariacie.

„Dobra, ale na tym koniec! Ślub w połowie kwietnia, tak? Albo znajdę sobie inną narzeczoną!” – te słowa padną z jego ust i wyraźnie zaskoczą Natalię.

Dla policjantki będzie to sygnał, że presja, jaką od dawna odczuwa, właśnie wzrasata. Zamiast poczucia bezpieczeństwa i wsparcia, usłyszy groźbę zastąpienia jej kimś innym...

Prawdziwa twarz Karskiego w 1936 odcinku „M jak miłość”

Choć Adam przez długi czas był przedstawiany jako cierpliwy i zaangażowany partner, w finale sezonu pokaże również swoją bardziej stanowczą i nieustępliwą stronę. Jego zachowanie zostanie odebrane jako dowód na to, że również on ma granice i nie zamierza czekać w nieskończoność. Jednocześnie stawianie tak ostrego warunku w tak ważnej życiowej decyzji może budzić wątpliwości, czy to naprawdę najlepszy sposób na budowanie relacji. Ultimatum zamiast rozmowy tylko pogłębi niepewność Natalki.

Natalka nadal nie będzie pewna ślubu w 1936 odcinku „M jak miłość”

Mimo słów Adama, Natalia nie podejmie szybkiej decyzji. Wciąż będzie rozdarta między uczuciami, presją rodziny i własnymi wątpliwościami. Zamiast zbliżyć się do ślubu, para jeszcze bardziej oddali się od wspólnej przyszłości. Finał sezonu „M jak miłość” pozostawi ich relację w zawieszeniu, a widzowie nie zobaczą, czy ultimatum Karskiego przyniesie jakikolwiek skutek.