M jak miłość, odcinek 1934: Tak Paweł ostatecznie pożegna się z Franką. Dopiero po tych słowach odpuści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1934 odcinku „M jak miłość” Paweł przez długi czas będzie unikał momentu, w którym musi zmierzyć się z ostatnim pożegnaniem od Franki. Zduński wciąż będzie nosił w sobie ogromny ból po jej śmierci, a wspomnienie wcześniejszych nagrań tylko pogłębi odczucie pustki. Tym razem jednak sytuacja będzie inna. Wieczorem Paweł wreszcie zdecyduje się włączyć ostatni film, który Franka przygotowała specjalnie dla niego jeszcze w szpitalu. Nie będzie już ucieczki ani odwlekania tego momentu.

Ostatnie słowa Franki w 1934 odcinku „M jak miłość”

Na nagraniu Franka pojawi się spokojna, pogodzona z sytuacją. Leżąc w szpitalnym łóżku, nie będzie płakać ani okazywać rozpaczy. Wręcz przeciwnie, na jej twarzy pojawi się delikatny uśmiech, który sprawi, że cały przekaz nabierze wyjątkowego znaczenia.

W swoim ostatnim nagraniu Franka powie:

Miałam najwspanialszego męża i jestem z ciebie taka dumna. Jeśli miałabym przeżyć życie jeszcze raz to z tobą.

Te słowa staną się dla Pawła absolutnym przełomem. Paweł oglądając wideo nie wybuchnie złością czy płaczem. Okaże spokój i nie wpadnie w wir niekontrolowanych zachowań. Czy to symboliczny przełom w dalszym życiu Zduńskiego?

Wspomnienia Pawła wrócą w 1934 odcinku „M jak miłość”

W trakcie oglądania nagrania przed oczami Pawła zaczną pojawiać się wspomnienia ich wspólnego życia, szczęśliwe chwile, codzienność, miłość i momenty, które budowały ich relację. Po obejrzeniu nagrania Paweł nie odzyska od razu pełnego spokoju, ale coś w nim wyraźnie się zmieni. Słowa Franki staną się dla niego symbolicznym zamknięciem etapu żałoby i pierwszym krokiem do tego, by zacząć żyć dalej. To właśnie ten moment sprawi, że Zduński po raz pierwszy od tragedii poczuje, że może spróbować na nowo poukładać swoje życie, choć ból po stracie wciąż w nim zostanie.