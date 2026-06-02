Złoty chłopak, odcinek 304: Suna bliska śmierci! Lekarze odkryją jej tajemnicę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-06-02 14:58

Suna, która została poważnie ranna w strzelaninie, w 304 odcinku tureckiego serialu "Złoty chłopak" przechodzi trudną operację. W szpitalu wychodzi na jaw, że kobieta spodziewa się dziecka. O tragedii dowiaduje się Abidin, który ignoruje zakazy Wielkiej Pani i rusza do kliniki. Prawda o ciąży kompletnie go rozbija. Co wydarzy się w 304. odcinku telenoweli "Złoty chłopak"? Poznaj streszczenie nowej odsłony, którą obejrzysz w środę, 3 czerwca.

W poprzednim 303. odcinku "Złotego chłopaka" Ferit zadbał o wzmocnienie ochrony posiadłości. W tym czasie Seyran razem z Ifakat próbowały ratować duże zamówienie, nie mając funduszy na wypłaty dla pracowników. Wielka Pani zaplanowała odwet na Korhanach. Następnie ludzie Abidina przypuścili bezwzględny atak, ostrzeliwując rezydencję. W efekcie brutalnego najazdu ranni zostali Ferit i Seyran, a stan Suny okazał się krytyczny.

"Złoty chłopak" odcinek 304 - streszczenie. Rodzina drży o życie Suny w szpitalu

Korhanowie z ogromnym niepokojem w 304 odcinku "Złotego chłopaka" wyczekują pod salą operacyjną na jakiekolwiek wieści o postrzelonej Sunie. Lekarze, po wielogodzinnym zabiegu, informują rodzinę, że operacja się udała, jednak życie dziewczyny nadal jest zagrożone. Co więcej, specjaliści przekazują zszokowanym bliskim, że Suna jest w ciąży.

Kiedy do Abidina dociera informacja o ciężkim stanie ukochanej, wpada we wściekłość. Winą za całą sytuację obarcza Karama. Łamiąc kategoryczny zakaz Wielkiej Pani, mężczyzna postanawia za wszelką cenę dostać się do szpitala. Udaje mu się wejść niepostrzeżenie i spotyka tam Gulgun. Kobieta zdradza mu, że Suna spodziewa się dziecka. Ta wstrząsająca wiadomość całkowicie łamie serce Abidina, który w samotności opuszcza klinikę.

Złoty chłopak, odcinek 304: Abidin dowiaduje się, że Suna jest w ciąży i buntuje się przeciwko Wielkiej Pani
Gdzie i o której oglądać telenowelę "Złoty chłopak"?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić od poniedziałku do piątku na kanale TVP1 o godzinie 14:00. Kolejny, 304. odcinek, przepełniony dramatycznymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026 roku. Dzięki codziennej emisji widzowie mogą na bieżąco poznawać dalsze losy bohaterów, w tym Ferita, Seyran czy Sinana.

Obsada tureckiego serialu Złoty chłopak

W popularnej produkcji występują między innymi:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywający rolę Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı grający Abidina
  • Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler wcielająca się w Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı grająca Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak odgrywająca Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
  • Binnur Kaya grająca Nükhet
