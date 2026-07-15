Splątane losy, odcinek 1: Tak zacznie się historia miłości Yasemin i Buraka! To uczucie wpłynie na całą ich rodzinę - ZDJĘCIA

"Splątane losy" odcinek 1 - środa, 15.07.2026, o godz. 14.00 w TVP1

Pierwsze spotkanie Yasemin i Buraka w 1 odcinku telenoweli "Splątane losy" będzie początkiem wielkiej miłości, która przysporzy głównym bohaterom wielu cierpień. Głównie dlatego, że nie będą wiedzieli, jak wiele ich łączy, jak powiązane są ze sobą ich rodziny. Yasemin to pielęgniarka, a zarazem wnuczka bogatej Munevver Ketenci, straszna siostra 5-letniej Mine, którą podrzuci pod drzwi rezydencji babci. Z kolei Burak, zdolny lekarz stażysta to syn Halila i Ayfer, dla którego Munevver jest jak babcia.

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Yasemin porzuci 5-letnią siostrę Mine pod rezydencją babci w 1 odcinku "Splątane losy"

Miłość od pierwszego wejrzenia, która połączy Yasemin i Buraka w 1 odcinku "Panna młoda" będzie dla nich sporym zaskoczeniem. Szczególnie dla dziewczyny, która studiuje pielęgniarstwo i właśnie zaczyna praktyki w szpitalu. Podejmie desperacką decyzję o porzuceniu siostry, 5-letniej Mine, pod drzwami babci, której nigdy nie poznały i cały czas będą ją dręczyły myśli, czy postąpiła słusznie.

Jednak Yasemin w 1 odcinku "Splątane losy" nie będzie miała wyjścia. Odda Minę pod opiekę babci, bo nie da już rady się nią zajmować. Poza tym musi się ciężką chorą matką matką Pakize, która jest po udarze. W szpitalu Yasemin przypadkowo wpadnie na Buraka. Młody lekarz zakocha się w niej od pierwszego wejrzenia. Zacznie dopytywać innych o nową praktykantkę. Nie wiedząc jeszcze, jak wiele wspólnego ma ta dziewczyna z wydarzeniami w rezydencji Munevver.

Tajemniczy naszyjnik Mine w 1 odcinku "Splątane losy". Munevver domyśli, że to jej wnuczka?

O poranku w 1 odcinku "Splątane losy" przed drzwiami luksusowej rezydencji pani Munevver stanie mała, przestraszona dziewczynka o imieniu Mine, którą zostawi tam starsza siostra. Gdy seniorka dostrzeże na jej szyi znajomy naszyjnik - niebieska zawieszka w kształcie kwiatka z literą „P” - straci przytomność. Na pomoc pośpieszą jej oddany asystent Halil razem ze swoim synem Burakiem.

Śledztwo Halila i Buraka w sprawie małej Mine w 1 odcinku "Splątane losy"

Widok naszyjnika Mine sprawi, że Munevver w 1 odcinku "Splątane losy" przypomni sobie o swojej córce, która zerwała z nią kontakt przed wieloma laty. Po odzyskaniu przytomności Munevver znajdzie stare zdjęcie córki - Pakize. W jej głowie pojawi się tylko jedno pytanie - Czy mała Mine to jej wnuczka? Seniorka poczuje, że musi za wszelką cenę odnaleźć swoją córkę i odkryć prawdę o przeszłości. Obawiając się oszustwa i poprosi Halila, żeby ustalił, co się kryje za pojawieniem 5-latki.

Z rozmów z Mine w 1 odcinku "Splątane losy" wyniknie, że jej matka jest ciężko chora, a starsza siostra przyprowadziła ją do rezydencji i obiecała po nią wrócić. Halil i Munevver postanowią nie zgłaszać sprawy na policję i zaplanują potajemnie zrobić badanie DNA, żeby sprawdzić, czy dziewczynka rzeczywiście jest spokrewniona z rodziną Ketenci.

"Splątane losy" - obsada, bohaterowie, kto jest kim?

Yasemin - Kayra Zabci,

Burak - Emir Gulsever,

Munevver - Nilgun Kasapbasoglu,

Mine - Hazal Guzel

Pakize - Oznur Kula,

Suzan - Nesrin Yildirim,

Halil - Serif Bozkurt,

Ayfer - Yesim Ceylan,

Kerem - Dogac Gozudeli

Meltem - Zelal Barlas.

"Splątane losy" - ile odcinków tureckiego serialu? Kiedy emisja w TVP?

Telenowela ""Splątane losy" liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 14.00 w TVP1. Premiera już w środę, 15 lipca 2026, a ostatni odcinek widzowie w Polsce zobaczą dopiero w 2027 roku.

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