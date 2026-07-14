Splątane losy zamiast Złotego chłopaka! Obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym tureckim serialu. Ile będzie odcinków? - ZDJĘCIA

"Splątane losy" premiera w TVP1 w środę, 15.07.2026. O czym jest nowy turecki serial?

"Złoty chłopak" będzie miał w TVP godnego następcę. Nowy turecki serial "Splątane losy" (oryginalny tytuł "Bizi Birlestiren Hayat") to nie tylko przejmująca historia o rodzinie Ketenci, tajemnicach z przeszłości i próbie odbudowania relacji, które wydawały się bezpowrotnie utracone, ale także historia miłosna Yasemin i Muraka, która rozpocznie się na korytarzu w szpitalu, ale będzie miała ciąg dalszy w rezydencji bogatej Munevver.

Uczucie, które połączy głównych bohaterów telenoweli "Splątane losy" zostanie wystawione na liczne próby przez skrywane rodzinne sekretny, bolesne konflikty i intrygi. To 5-letnia Mine, porzucona przez Yasemin pod drzwiami willi ich babki milionerki, staje się początkiem wydarzeń, które na nowo połączą losy rozdzielonych przed laty bliskich

W świecie pełnym przemilczeń i niewyjaśnionych spraw bohaterowie serialu "Splątane losy" będą musieli zmierzyć się z bolesnymi wspomnieniami oraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prawda i przebaczenie połączą na nowo całą rodzinę Ketenci.Zobacz też: Panna młoda. Tak się skończy 3 sezon historii Hancer i Cihana. Zginie w wybuchu w rezydencji w ostatnim odcinku? - ZDJĘCIA

Jak się zacznie historia miłości Yasemin i Buraka w serialu "Splątane losy"?

W 1 odcinku "Splątane losy" Yasemin pod ogromną presją podejmie trudną decyzję o zostawieniu 5-letniej siostry Mine przed drzwiami rezydencji ich babci, która nawet nie wie, że ma wnuczki. Dziewczyna jest ambitną studentką pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi się zająć nie tylko Mine, ale także ich chorą matką, Pakize, która po udarze trafi nieprzytomna do szpitala.

Yasemin zrobi wszystko, by chronić siostrę i matkę przed nieobliczalnym Tahsinem, byłym mężem Pakize. Nie widząc innego wyjścia, postanowi oddać Mine pod opiekę ich babci - Munevver. Z tym, że ani bogaczka ani jej wnuczki nigdy się nie poznały. Co więcej, Munevver nawet nie wie, że jej córka Pakize, która przed lat opuściła dom, rzucając słowa pełne nienawiści, urodziła dwie córki.

Tylko Halil, oddany asystent Munevver, mieszkający po drugiej stronie ulicy, zna prawdę o tragicznym rozpadnie rodziny Ketenci. Wiążą się z tym tajemnice z przeszłości. Kiedy Munevver odkryje, że porzucona przed jej drzwiami 5-letnia Mine to naprawdę jest wnuczka, postanowi odnaleźć córkę, z którą od lat nie ma kontaktu. Prawda o zniknięciu Pakize okaże się bardzie bolesna, niż się spodziewała.

Pierwsze spotkanie Yasemin i Buraka w szpitalu w 1 odcinku "Splątane losy" upłynie pod znakiem delikatnej nieśmiałości. Oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ona jednak będzie pochłonięta problemami z chorą matką i siostrą, więc nie od razu otworzy się na to uczucie. Ta miłość wpłynie jednak nie tylko na ich życie zawodowe, ale i rodzinne.

Początkowo główni bohaterowie tureckiego serialu "Splątane losy" nie będą mieli pojęcia, jak wiele ich łączy. Burak to syn Halila, który traktuje Munevver jak własną babcię.

"Splątane losy" - obsada, bohaterowie, kto jest kim?

Yasemin - Kayra Zabci,

Burak - Emir Gulsever,

Munevver - Nilgun Kasapbasoglu,

Mine - Hazal Guzel

Pakize - Oznur Kula,

Suzan - Nesrin Yildirim,

Halil - Serif Bozkurt,

Ayfer - Yesim Ceylan,

Kerem - Dogac Gozudeli

Meltem - Zelal Barlas.

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"Splątane losy" - ile odcinków tureckiego serialu? Kiedy emisja w TVP?

Telenowela ""Splątane losy" liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 14.00 w TVP1. Premiera już w środę, 15 lipca 2026, a ostatni odcinek widzowie w Polsce zobaczą dopiero w 2027 roku.