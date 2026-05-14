La Promesa, odc. 395. Jimena sieje postrach, Catalina walczy z markizą Cruz

Powrót Jimeny do posiadłości zszokował służbę, która wciąż ma w pamięci niedawny pożar. Jej zachowanie bywa nieobliczalne, dlatego w pałacu czuć napięcie i wszechobecny strach. Jimena oświadcza, że nie zamierza opuszczać La Promesy, co wzbudza otwartą niechęć u Manuela.

W tym samym czasie dochodzi do ryzykownych ustaleń. Za plecami nieświadomej niczego Cataliny, Pelayo i Lorenzo finalizują plan przemytu broni. Kapitan i hrabia zamierzają wykorzystać legalną działalność związaną z produkcją konserw i dżemów do swoich przestępczych celów.

Catalina ma jednak swoje problemy. Kobieta wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz. Chodzi o warunki dołączenia Lorenzo do spółki, z którymi Catalina kompletnie się nie zgadza, co dodatkowo pogarsza i tak fatalne relacje obu pań.

Na dole, w części dla służby, Teresa nadal przyucza Virtudes do pracy. Wspólne zajęcia sprawiają, że kobiety zbliżają się do siebie i wymieniają bolesnymi wspomnieniami. Z kolei Lope próbuje namówić Verę na wizytę u ojca, jednak dziewczyna pozostaje nieugięta i nie chce o tym słyszeć.

Zagraniczne role Marcina Dorocińskiego, o których nie wiedziałeś | To Się Kręci #28

Gdzie i kiedy oglądać 395. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic"?

Losy bohaterów "La promesy" można śledzić od poniedziałku do piątku. Odcinek 395. zostanie pokazany w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, znajdą powtórki oraz wszystkie dotychczasowe odcinki na platformie TVP VOD.

"La promesa - pałac tajemnic": o czym jest serial? Kto występuje?

Jana Expósito z każdym dniem odkrywa kolejne, mroczne tajemnice rodziny Lujan. Dziewczyna musi być niezwykle ostrożna, aby nie zdradzić swoich prawdziwych motywów, próbując jednocześnie odnaleźć się w sieci intryg, która oplata całą La Promesę. Sprawy komplikuje relacja z Manuelem - Jana stoi przed wyborem między chęcią zemsty a uczuciem. Wkrótce prawda może okazać się dużo bardziej bolesna, niż jej się wydawało.

Obsada serialu "La Promesa":

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

