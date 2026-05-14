La Promesa, odc. 395. Jimena sieje postrach, Catalina walczy z markizą Cruz
Powrót Jimeny do posiadłości zszokował służbę, która wciąż ma w pamięci niedawny pożar. Jej zachowanie bywa nieobliczalne, dlatego w pałacu czuć napięcie i wszechobecny strach. Jimena oświadcza, że nie zamierza opuszczać La Promesy, co wzbudza otwartą niechęć u Manuela.
W tym samym czasie dochodzi do ryzykownych ustaleń. Za plecami nieświadomej niczego Cataliny, Pelayo i Lorenzo finalizują plan przemytu broni. Kapitan i hrabia zamierzają wykorzystać legalną działalność związaną z produkcją konserw i dżemów do swoich przestępczych celów.
Catalina ma jednak swoje problemy. Kobieta wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz. Chodzi o warunki dołączenia Lorenzo do spółki, z którymi Catalina kompletnie się nie zgadza, co dodatkowo pogarsza i tak fatalne relacje obu pań.
Na dole, w części dla służby, Teresa nadal przyucza Virtudes do pracy. Wspólne zajęcia sprawiają, że kobiety zbliżają się do siebie i wymieniają bolesnymi wspomnieniami. Z kolei Lope próbuje namówić Verę na wizytę u ojca, jednak dziewczyna pozostaje nieugięta i nie chce o tym słyszeć.
Gdzie i kiedy oglądać 395. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic"?
Losy bohaterów "La promesy" można śledzić od poniedziałku do piątku. Odcinek 395. zostanie pokazany w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, znajdą powtórki oraz wszystkie dotychczasowe odcinki na platformie TVP VOD.
"La promesa - pałac tajemnic": o czym jest serial? Kto występuje?
Jana Expósito z każdym dniem odkrywa kolejne, mroczne tajemnice rodziny Lujan. Dziewczyna musi być niezwykle ostrożna, aby nie zdradzić swoich prawdziwych motywów, próbując jednocześnie odnaleźć się w sieci intryg, która oplata całą La Promesę. Sprawy komplikuje relacja z Manuelem - Jana stoi przed wyborem między chęcią zemsty a uczuciem. Wkrótce prawda może okazać się dużo bardziej bolesna, niż jej się wydawało.
Obsada serialu "La Promesa":
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes