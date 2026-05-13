Dziedzictwo, odcinek 917: Nowy mężczyzna w życiu Nany – gotów zrobić wszystko, by ją zdobyć

W 916. epizodzie "Dziedzictwa" widzowie byli świadkami wyrzucenia Nany z pracy w stolarni. Poyraz umotywował swoją decyzję rzekomym brakiem umiejętności pracownicy, jednak w rzeczywistości desperacko usiłował zamaskować swoje prawdziwe uczucia. Zraniona do żywego kobieta musiała powrócić do salonu Cansel, gdzie ponownie stała się ofiarą dotkliwych upokorzeń. Z kolei Aynur czuwała w szpitalnej sali nad Sinanem, całkowicie lekceważąc własne zdrowie, co ostatecznie przypłaciła poważnym osłabieniem organizmu. Ferit starał się zrekonstruować więź z Ayse i zjednoczyć bliskich, lecz jego plany skutecznie rujnował nawał zawodowych obowiązków oraz cyniczne manipulacje Deryi.

Dramatyczne sceny w "Dziedzictwie". Poyraz wyciąga Nanę z rąk oprawców

Nana postanawia zignorować surowe przestrogi Poyraza, który wyraźnie ostrzegał ją przed niebezpiecznymi przestępcami kręcącymi się w okolicy. Kobieta wyrusza w samotną trasę do sąsiedniej, mrocznej dzielnicy, gdzie bardzo szybko dochodzi do brutalnego napadu. Kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, na horyzoncie pojawia się czujny Poyraz, który ratuje dziewczynę z opresji. Mężczyzna tym samym po raz kolejny udowadnia, że bezpieczeństwo Nany jest dla niego sprawą najwyższej wagi.

Brat Cansel wkracza do rezydencji. To on będzie nowym rywalem o serce Nany

W posiadłości Poyraza melduje się niespodziewany gość. To brat Cansel, który już od pierwszego wejrzenia jest całkowicie olśniony nietuzinkową urodą Nany. Mężczyzna błyskawicznie wyznacza sobie cel i poprzysięga, że rozkocha w sobie dziewczynę bez względu na okoliczności i koszty.

Sinan wprowadza się do Aynur i Adalet. Prokurator ucieka przed zagrożeniem

Sinan wreszcie opuszcza szpitalne mury. Aynur, pragnąc w pełni nadzorować proces jego rekonwalescencji, odprawia pielęgniarki i osobiście przejmuje opiekę nad chorym. Jednocześnie, ze względu na realne niebezpieczeństwo ze strony dawnego współpracownika Hakana, prokurator podejmuje stanowczy krok. Decyduje się zamieszkać w jednym domu z Aynur i Adalet, aby z bliska chronić je przed ewentualnym uderzeniem ze strony wrogów.

Gdzie i o której oglądać 917. odcinek tureckiego serialu "Dziedzictwo"?

Turecka telenowela "Dziedzictwo" gości na ekranach telewizorów każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Premiera 917. odcinka została zaplanowana na środę, 13 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w paśmie premierowym, mają szansę nadrobić zaległości w dowolnej chwili za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada telenowela "Dziedzictwo"? Historia Seher i bezwzględnego Yamana

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, wychowywanych przez skromnego Yusufa. Ich spokojne życie zmienia się o 180 stopni, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica z potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat chłopca, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Niestety, wkrótce traci męża, a sama zapada na śmiertelną chorobę. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę jej 5-letnie dziecko. Po odejściu siostry mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i niezwykle surowego Yamana. Od tego momentu zdesperowana Seher rozpoczyna trudną walkę o prawo do wychowywania siostrzeńca.