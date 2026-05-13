Złoty chłopak odcinek 289: Decyzja Halisa wstrząsa rodziną – wyznacza spadkobiercę

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji Feritowi udało się zablokować Seyran przed ujawnieniem całej prawdy nestorowi rodu. Z kolei Betul wywołała następną awanturę z Gulgun, a Tayfun musiał pożegnać się z posadą w wielkiej posiadłości. Suna podjęła stanowczą decyzję o zatajeniu informacji przed Seyran po niedawnej konsultacji lekarskiej. Tymczasem Kazim złożył niezapowiedzianą wizytę w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez Esme oraz Gulgun. Mężczyzna za wszelką cenę próbował wprowadzić tam swoje porządki i całkowicie zdominować całe otoczenie.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Ferit Korhan przejmuje władzę w rodzinie. Abidin nie kryje ogromnego rozżalenia

Halis Korhan ostatecznie rozstrzyga kwestię zarządzania wielkim majątkiem i oficjalnie wyznacza Ferita na głównego dowodzącego potężnym klanem. Przekazanie cennego sygnetu budzi ogromny entuzjazm u wybranych krewnych. Taka sytuacja mocno psuje jednak relacje z Abidinem, który czuje się całkowicie zignorowany przy kluczowych ustaleniach. Życiowy partner Suny dochodzi do wniosku, że przyjaciel traktuje go wyłącznie jako osobę do najtrudniejszych zadań. Jednocześnie Suna postanawia działać za plecami ukochanego męża i po cichu sprzyja nowym inicjatywom biznesowym Ferita.

Szokujące ustalenia w sprawie Betul. Sfałszowane testy DNA wychodzą na jaw

Mieszkańcy posiadłości dowiadują się o skandalicznych poczynaniach Betul. Kobieta dopuściła się poważnego oszustwa poprzez celową manipulację próbkami krwi do badań genetycznych. Zrobiła to wyłącznie po to, aby za wszelką cenę zatrzymać przy sobie Orhana. Obecnie w ogromnej rezydencji nie brakuje złośliwych komentarzy i nieustannych szeptów na temat tego oburzającego incydentu.

Serial Złoty chłopak w TVP1. Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki telenoweli

Turecką produkcję można śledzić za pośrednictwem stacji TVP1 w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. W środę 13 maja 2026 roku fani zobaczą kolejny epizod tej trzymającej w napięciu historii. Twórcy zapowiadają mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych spisków wewnątrz wielkiego rodu. Regularna emisja w paśmie popołudniowym daje widzom szansę na systematyczne poznawanie perypetii Seyran, Sinana oraz pozostałych uczestników dramatu.

Złoty chłopak. Aktorzy występujący w popularnej tureckiej produkcji

W popularnej tureckiej produkcji występuje szerokie grono znanych aktorów. Na ekranie pojawiają się postacie odgrywane przez czołowych artystów tamtejszej sceny telewizyjnej.

Afra Saracoglu odgrywa postać Seyran Sanli

Mert Ramazan Demir wciela się w Ferita Korhana

Cetin Tekindor gra potężnego Halisa Korhana

Serif Sezer występuje jako Hattuc Sanli

Gulcin Santircioglu to serialowa Ifakat Korhan

Emre Altug pojawia się jako Orhan Korhan

Gozde Kansu gra Gulgun Korhan

Ersin Arici odtwarza rolę Abidina

Beril Pozam wciela się w Sunę Sanli

Irem Altug gra Sultan

Oznur Serceler to telewizyjna Asuman Korhan

Hulya Duyar występuje jako Sefika

Diren Polatogullari odgrywa Kazima Sanli

Sezin Bozaci wciela się w postać Esme Sanli

Yigit Tuncay gra Latifa

Selen Ozbayrak to Dicle

Umut Gezer pojawia się jako Yusuf

Taro Emir odgrywa Tekina Kayę

Binnur Kaya wciela się w Nuhket