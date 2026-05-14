Dziedzictwo, odcinek 924: Bójka, areszt i zazdrość w parku. Poyraz odkryje podstęp i zaatakuje rywala - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-14 15:45

W 924. odcinku serialu „Dziedzictwo” dojdzie do eskalacji konfliktu między Poyrazem a Semihem. Intrygant doprowadzi do zatrzymania swojego rywala przez policję, po czym sam wybierze się na piknik z Naną i Yusufem. Poyraz jednak szybko opuści komisariat, a po dotarciu do parku nie przebierze w słowach, widząc Semiha z ukochaną i chłopcem. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Zatrzymanie na komisariacie w „Dziedzictwo” odc. 924

W 924. odcinku serialu „Dziedzictwo” Nana, Yusuf i Poyraz zaplanują wyjście na piknik. Zazdrosny Semih uknuje jednak intrygę, by pokrzyżować im szyki. Brat Cansel opłaci mężczyznę, który celowo sprowokuje Poyraza na ulicy. Wywiąże się bójka, w wyniku której Poyraz trafi do aresztu.

Semih postanowi wykorzystać tę sytuację i zająć jego miejsce, przekonując Nanę, by wybrali się na zaplanowany piknik bez zatrzymanego na komisariacie rywala. Kobieta, mając na uwadze dobro Yusufa, zgodzi się na propozycję, choć niepokój o Poyraza nie da jej spokoju.

Semih izoluje Nanę w „Dziedzictwie”. Ukradnie jej telefon

Gdy Nana w 924. odcinku „Dziedzictwa” będzie szykować Yusufa do wyjścia, Semih niepostrzeżenie wyciągnie telefon z jej torebki. Zrobi to, by upewnić się, że Poyraz nie skontaktuje się z ukochaną ani ich nie odnajdzie. Kobieta nie zauważy zniknięcia urządzenia.

- Nie chcemy, żeby ktoś nam przeszkadzał. Zwłaszcza ty, Poyrazie - szepnie do siebie Semih.

Później, podczas pobytu w parku, Semih zagra rolę idealnego opiekuna. Będzie aktywnie spędzał czas z Yusufem, kopiąc piłkę, by zaplusować u Nany. Następnie usiądzie z nią i zacznie opowiadać wzruszające historie o tym, jak kocha dzieci, licząc na zbudowanie zaufania i sympatii.

Jego starania nie przyniosą jednak w pełni zamierzonego efektu, bo Nana cały czas będzie wspominać Poyraza. Mężczyzna w tym samym czasie zdoła wyjść z aresztu. Nie mogąc dodzwonić się do Nany, wymusi na Cansel podanie informacji o miejscu ich pobytu i natychmiast ruszy do parku.

Konfrontacja w parku w 924. odcinku „Dziedzictwa”

Widok Nany i Yusufa w towarzystwie Semiha natychmiast rozbudzi w Poyrazie zazdrość. Po dotarciu na miejsce w 924. odcinku „Dziedzictwa” podejdzie do nich, a uradowany Yusuf rzuci mu się na szyję. Chwilę później chłopiec zapragnie skorzystać z toalety, a Nana zabierze go ze sobą. Poyraz wykorzysta ten moment na odbycie z Semihem poważnej rozmowy.

- Chcę wiedzieć jedno... Jakie są twoje zamiary? - zapyta stanowczo Poyraz, czym nieźle wystraszy Semiha.

Zastraszony przez silnego rywala brat Cansel zatai swoje prawdziwe intencje w 924. odcinku „Dziedzictwa”. Będzie ukrywał prawdę, by nadal prowadzić swoje gierki. Poyraz chwilowo powstrzyma się od dalszych działań, jednak od tej pory będzie uważnie śledził każdy ruch Semiha.

