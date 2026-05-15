Dziedzictwo, odcinek 928: Nowe śledztwo odkryje mroczny sekret Deryi? Do czego kobieta posunie się tym razem? - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-15 14:33

W 928. odsłonie serialu „Dziedzictwo” relacje między Feritem, Ayse i Deryą ulegną ogromnemu pogorszeniu. Kolejne kłótnie z partnerką sprawią, że Ferit zdecyduje się na drastyczny krok, co bardzo ucieszy jego przeciwniczkę. Radość Deryi okaże się jednak krótkotrwała, ponieważ nowe śledztwo przydzielone policjantowi może ujawnić jej pilnie strzeżoną tajemnicę. Czy Ferit powiąże ze sobą wszystkie poszlaki? Najnowszy odcinek pojawi się w niedzielę, 24 maja. Zachęcamy do czytania naszych streszczeń, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.

Derya manipuluje Feritem i Ayse doprowadzając do ostrego konfliktu

Stosunki Ferita i Ayse od kilku epizodów są coraz chłodniejsze, a główną winowajczynią takiego stanu rzeczy jest Derya. Prokuratorka nie może zaakceptować, że mężczyzna pragnie ułożyć sobie przyszłość u boku Ayse. W związku z tym z premedytacją realizuje swój plan poróżnienia dawnych partnerów, którzy w ostatnim czasie zaczęli odnajdywać wspólny język, przede wszystkim z uwagi na dobro dziecka.

W 924. odcinku Derya posunęła się do jawnego oszustwa – wykonała telefon do Ferita, odgrywając rolę poszkodowanej w napadzie. Stróż prawa od razu pośpieszył na ratunek, zatajając przed Ayse swój prawdziwy cel podróży. Kiedy Ayse przypadkowo dowiedziała się, z kim spotkał się jej wybranek, w jej sercu zrodziły się ogromne wątpliwości. Sytuacja ta stała się początkiem całej serii oskarżeń i wzajemnych żalów.

Następne dni przyniosły tylko zaostrzenie sporu. Ayse poczuła się zagrożona przez Leylę, podczas gdy prawdziwym źródłem jej problemów była Derya. Choć Ferit przysięgał, że nie łączy go nic z kobietą, Ayse nie potrafiła mu zaufać. Derya z powodzeniem nakręcała spiralę podejrzeń, a każda kolejna kłótnia była wodą na jej młyn.

W 927. odcinku napięcie sięgnęło zenitu. Ayse zupełnie ignorowała argumenty Ferita, a ten z kolei czuł się przytłoczony ciągłymi pretensjami i zazdrością. W 928. odcinku policjant nie jest już w stanie znieść presji i podejmuje decyzję o opuszczeniu wspólnego mieszkania. Derya triumfuje – wszystko wskazuje na to, że jej knowania przyniosły zamierzony skutek.

Morderstwo w lesie i obawy Deryi

Szybko jednak okazuje się, że powody do triumfu były przedwczesne. Komendant powierza Feritowi dochodzenie w sprawie morderstwa, w którym ofiarą padła kobieta, a jej zwłoki odkryto w niewielkim lesie. Gdy do Deryi docierają te informacje, od razu zaczyna podejrzewać, że zamordowana to Leyla. To odkrycie napawa ją przerażeniem. Jeśli Ferit w toku śledztwa wpadnie na trop Deryi, może ją spotkać surowa kara. Nowa sprawa kryminalna to szansa na przełom w życiu Ferita, ale też gwóźdź do trumny kobiety, która od dłuższego czasu pociągała za sznurki.

Dziedzictwo odc. 928
Galeria zdjęć 8

Gdzie obejrzeć 928. odcinek "Dziedzictwa"? Emisja w TVP1

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05. Premiera 928. epizodu zaplanowana jest na niedzielę, 24 maja 2026 roku. Osoby, którym nie uda się zasiąść przed telewizorem w czasie emisji odcinka, mogą bez problemu nadrobić zaległości, korzystając z platformy TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie materiały.

Fabuła telenoweli "Dziedzictwo" i odtwórcy głównych ról

Seher i Kevser to siostry wychowywane przez Yusufa. Mimo braku luksusów, rodzina cieszy się wspólnym życiem. Drogi kobiet rozchodzą się w momencie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z wpływowym mężczyzną należącym do rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po zmarłym ojcu. Niestety, wkrótce potem zostaje wdową, a w dodatku zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim chłopcem. Po odejściu Kevser, wychowanie małego Yusufa spada na barki surowego i nieugiętego Yamana. Od tej chwili Seher będzie dążyć do odzyskania siostrzeńca.

W serialu występują:

Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.