Derya manipuluje Feritem i Ayse doprowadzając do ostrego konfliktu

Stosunki Ferita i Ayse od kilku epizodów są coraz chłodniejsze, a główną winowajczynią takiego stanu rzeczy jest Derya. Prokuratorka nie może zaakceptować, że mężczyzna pragnie ułożyć sobie przyszłość u boku Ayse. W związku z tym z premedytacją realizuje swój plan poróżnienia dawnych partnerów, którzy w ostatnim czasie zaczęli odnajdywać wspólny język, przede wszystkim z uwagi na dobro dziecka.

W 924. odcinku Derya posunęła się do jawnego oszustwa – wykonała telefon do Ferita, odgrywając rolę poszkodowanej w napadzie. Stróż prawa od razu pośpieszył na ratunek, zatajając przed Ayse swój prawdziwy cel podróży. Kiedy Ayse przypadkowo dowiedziała się, z kim spotkał się jej wybranek, w jej sercu zrodziły się ogromne wątpliwości. Sytuacja ta stała się początkiem całej serii oskarżeń i wzajemnych żalów.

Następne dni przyniosły tylko zaostrzenie sporu. Ayse poczuła się zagrożona przez Leylę, podczas gdy prawdziwym źródłem jej problemów była Derya. Choć Ferit przysięgał, że nie łączy go nic z kobietą, Ayse nie potrafiła mu zaufać. Derya z powodzeniem nakręcała spiralę podejrzeń, a każda kolejna kłótnia była wodą na jej młyn.

W 927. odcinku napięcie sięgnęło zenitu. Ayse zupełnie ignorowała argumenty Ferita, a ten z kolei czuł się przytłoczony ciągłymi pretensjami i zazdrością. W 928. odcinku policjant nie jest już w stanie znieść presji i podejmuje decyzję o opuszczeniu wspólnego mieszkania. Derya triumfuje – wszystko wskazuje na to, że jej knowania przyniosły zamierzony skutek.

Morderstwo w lesie i obawy Deryi

Szybko jednak okazuje się, że powody do triumfu były przedwczesne. Komendant powierza Feritowi dochodzenie w sprawie morderstwa, w którym ofiarą padła kobieta, a jej zwłoki odkryto w niewielkim lesie. Gdy do Deryi docierają te informacje, od razu zaczyna podejrzewać, że zamordowana to Leyla. To odkrycie napawa ją przerażeniem. Jeśli Ferit w toku śledztwa wpadnie na trop Deryi, może ją spotkać surowa kara. Nowa sprawa kryminalna to szansa na przełom w życiu Ferita, ale też gwóźdź do trumny kobiety, która od dłuższego czasu pociągała za sznurki.

Gdzie obejrzeć 928. odcinek "Dziedzictwa"? Emisja w TVP1

Turecka produkcja „Dziedzictwo” gości na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05. Premiera 928. epizodu zaplanowana jest na niedzielę, 24 maja 2026 roku. Osoby, którym nie uda się zasiąść przed telewizorem w czasie emisji odcinka, mogą bez problemu nadrobić zaległości, korzystając z platformy TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie materiały.

Fabuła telenoweli "Dziedzictwo" i odtwórcy głównych ról

Seher i Kevser to siostry wychowywane przez Yusufa. Mimo braku luksusów, rodzina cieszy się wspólnym życiem. Drogi kobiet rozchodzą się w momencie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z wpływowym mężczyzną należącym do rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna, któremu nadaje imię po zmarłym ojcu. Niestety, wkrótce potem zostaje wdową, a w dodatku zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się 5-letnim chłopcem. Po odejściu Kevser, wychowanie małego Yusufa spada na barki surowego i nieugiętego Yamana. Od tej chwili Seher będzie dążyć do odzyskania siostrzeńca.

