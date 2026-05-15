Dziedzictwo, odcinek 925: Awantura w salonie fryzjerskim! Semih wpadnie w furię, gdy odkryje zdradę siostry - ZDJĘCIA

Kiedy emisja 925. odcinka „Dziedzictwa”? Semih wpadnie w furię po interwencji Poyraza

Akcja zaplanowanego na czwartek 21 maja 2026 roku odcinka, nadawanego na antenie TVP1 o godzinie 16.05, rozpocznie się od potężnego wybuchu złości Semiha. Jego spokojny wypoczynek na łonie natury w towarzystwie Nany oraz małego Yusufa zostanie nagle zakłócony przez Poyraza. Taka sytuacja mocno uderzy w spiskowca, ponieważ wcześniej zadał on sobie wiele trudu, aby odizolować rywala. Mężczyzna celowo doprowadzi do aresztowania szwagra i ukryje telefon Maryam, odcinając mu tym samym drogę kontaktu.

Misternie utkaną intrygę zrujnuje ostatecznie Cansel. Kiedy tylko Poyraz opuści areszt, kobieta natychmiast przekaże mu dokładne współrzędne trwającego pikniku. Zaskoczony mężczyzna błyskawicznie dotrze na miejsce i urządzi Semihowi trudną przeprawę. Zaraz po tym zajściu zdemaskowany intrygant postanowi wyrównać rachunki z własną siostrą, słusznie podejrzewając ją o perfidny sabotaż.

Cansel otwarcie przyzna się do spisku. Awantura w 925. odcinku „Dziedzictwa”

Rozjuszony Semih popędzi prosto do zakładu fryzjerskiego prowadzonego przez Cansel. Od samego progu zaatakuje kobietę pretensjami, jednak jego siostra w ogóle nie przejmie się krzykami. Z ogromną satysfakcją i wyraźnym uśmiechem na twarzy potwierdzi, że celowo wydała go przed Poyrazem.

- To ty powiedziałaś Poyrazowi, prawda? Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? - wyrzuci jej brat.

- Myślałeś, że twoja siostra jest głupia? Wystarczyło chwilę pomyśleć. Zadałam sobie pytanie: „Gdzie Semih zabrałby ich na piknik?” I bingo. Potem zadzwoniłam do Poyraza. Ile razy mam ci powtarzać: trzymaj się od nich z daleka! Będę cię pilnować dniami i nocami, jeśli trzeba. Nie pozwolę ci zniszczyć sobie życia - zapowie mu siostra.

Po ostrej wymianie zdań mężczyzna spróbuje zmienić taktykę i uderzyć w czułe punkty siostry. Semih będzie miał nadzieję, że uda mu się wzbudzić w niej odrobinę litości. Bezwzględna Cansel pozostanie jednak całkowicie obojętna na te manipulacje, ponieważ jej głównym celem będzie bezwarunkowe zablokowanie relacji brata z Naną.

- Przesadzasz. Chciałem tylko spędzić z nimi czas. Po prostu. Naprawdę chce ci się aż tak się męczyć? Nie żal ci tego dziecka, które nosisz? - spróbuje podejść ją Semih, ale nieskutecznie, bo Cansel postawi sprawę jasno - Masz trzymać się od niej z daleka. Koniec. Kropka.

Semih nie odpuści sobie Nany. Kolejne intrygi w tureckim serialu „Dziedzictwo”

Kiedy wszystkie argumenty zawiodą, Semih opuści salon, uświadamiając sobie brak szans na zawarcie porozumienia z rodzeństwem. Oddalenie się z miejsca kłótni absolutnie nie będzie oznaczało jednak jego kapitulacji. Upór mężczyzny będzie na tyle silny, że zignoruje on wszelkie zakazy i postanowi za wszelką cenę kontynuować walkę o serce Nany.

W jego głowie natychmiast zacznie kiełkować kolejny przebiegły plan. Nowa intryga ponownie zakończy się spektakularną porażką, ponieważ wyjątkowo czujna Cansel znowu wyprzedzi ruchy brata i bez wahania zepsuje jego matrymonialne szyki.