M jak miłość, odcinek 1936: Horror u Doroty i Bartka na koniec sezonu. Franek znajdzie przerażający list od ojczyma. Do czego posunie się tym razem?

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Finał sezonu "M jak miłość" pod znakiem nie tylko nerwowej atmosfery, ale także chwil grozy w siedlisku w Grabinie! Dorota i Bartek będą w napięciu czekali na decyzję sądu, czy adopcja Franka dojdzie do skutku. Mimo pozytywnej opinii ośrodka adopcyjnego Lisieccy nie zaznają spokoju dopóki sąd nie ogłosi, że Franek zostanie ich synem, że już oficjalnie będą rodziną. Na szczęście rozprawa sądowa zakończy się po ich myśli. A potem Dorota, Bartek i Franek będą razem świętować początek nowego rozdziału w ich wspólnym życiu.

Przerażający finał sezonu "M jak miłość". Ojczym Franka podrzuci mu list

Niestety ostatni 1936 odcinek "M jak miłość" będzie miał przerażający koniec, bo ojczym Franka znów da o sobie znać! Jak to możliwe skoro Malicki siedzi za kratami, został aresztowany po brutalnym napadzie na Bartka nad rzeką w Grabinie? Potwór znajdzie sposób, żeby przypomnieć Frankowi, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. List ojczyma, który chłopiec znajdzie w swoim pokoju w siedlisku będzie zapowiedzią, że jak tylko Malicki wyjdzie na wolność, to znów go dopadnie.

Ostatni odcinek "M jak miłość" pełen grozy. Do czego posunie się ojczym Franka?

Koniec sezonu "M jak miłość" co prawda nie wyjaśni, do czego tym razem posunie się ojczym Franka, ale widzowie muszą się przygotować na ciąg dalszy tragedii w wątku Doroty, Bartka i ich adoptowanego syna. Ale to dopiero w odcinkach, które będą emitowane jesienią 2026, po przerwie wakacyjnej od września w TVP2.

Póki co Franek znów ukryje przed Lisieckimi groźby Malickiego. Mimo że po ostatnim ataku ojczyma uznał Bartka za prawdziwego ojca, to teraz będzie się bał, że Malicki skrzywdzi jego rodziców. Będzie chciał chronić ich, tak jak potrafi najlepiej.

M jak miłość. Ojczym Franka znów zaatakuje! Czy Bartek zdoła uratować syna?