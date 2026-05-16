M jak miłość. Koniec sezonu nerwowy dla Doroty i Bartka! Od decyzji sądu zależy, czy Franek będzie ich synem - ZDJĘCIA

Kiedy koniec sezonu "M jak miłość"? Emisja ostatniego odcinka przed wakacjami

To już pewne, który odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną w maju 2026 roku. Koniec sezonu przypadnie na 1936 odcinek, zgodnie z programem telewizyjnym Dwójki w poniedziałek, 25.05.2026 r. A potem nastąpi długa, bo trwającą aż trzy miesiące, przerwa w emisji. Powrót "M jak miłość" na antenę TVP2 nastąpi dopiero na początku września 2026 r. jak tylko wakacje dobiegną końca. Co oznacza, że widzowie przez wiele tygodni będą prześcigali się w domysłach co dalej, jak potoczą się losy bohaterów z Grabiny!

Adopcja Franka pod znakiem zapytania w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

Szczęśliwie dla Doroty i Bartka finał sezonu w 1936 odcinku "M jak miłość" ułoży się po ich myśli. Jednak zanim poznają radosną nowinę, w siedlisku Lisieckich zapanuje nerwowa atmosfera. Bo właśnie tego dnia sąd będzie miał ogłosić decyzję w sprawie adopcji Franka, czy chłopiec zostanie z nimi na stałe jako ich dziecko, czy uzna Dorotę i Bartka za rodziców zastępczych.

Zdenerwowanie Doroty sięgnie zenitu, bo w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" zaczną ją przychodzić do głowy czarne scenariusze. Bo co jeśli sąd uzna, że przez chorobę Doroty, która cudem pokonała złośliwego guza mózgu, czy przez kryminalną przeszłość Bartka, nie nadają się, by zostać rodzicami Franka.

- Mamy pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego. Jeszcze kilka godzin i będzie po wszystkim - uspokoi żonę Bartek.

Dorota i Bartek będą mieli dziecko w finale sezonu "M jak miłość"

Na koniec sezonu "M jak miłość" w rodzinie Doroty i Bartka zapanuje pełnia szczęścia! Będą mieli powód do świętowania w siedlisku. Dzięki decyzji sądu Franek dołączy w końcu oficjalnie do rodziny Lisieckich jako ich syn. Żeby to uczcić małżonkowie urządzą przyjęcie z tortem dla Franka, bo adopcja oznacza, jakby urodził się na nowo w rodzinie, która kocha go jak własne dziecko.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną