Spis treści
Złoty chłopak: Przypomnienie 296. odcinka
W 296. epizodzie tureckiej telenoweli Ferit przycisnął do muru pracownika ochrony i wydobył z niego informacje o kradzieży diamentów. Z kolei Gulgun dostarczyła dowody na to, że Orhan nie spłodził dziecka Betul. Halis zlecił Seyran trudne zadanie uratowania rodzinnego holdingu, a to wywołało wściekłość Ferita. Aby móc zająć się interesami, bohaterka porzuciła leczenie. Z taką informacją przypominamy poprzedni odcinek na podstawie materiałów radia Eska.
Złoty chłopak: Streszczenie odcinka 297
Gdy Wielka Pani złoży wizytę w posiadłości, Ferit nie wytrzyma napięcia. W otoczeniu wszystkich zebranych zarzuci jej organizację kradzieży bezcennych diamentów. Halis wpadnie w furię. Chcąc zatuszować skandal i ratować sojusz, senior brutalnie wyprosi krnąbrnego wnuka z rezydencji. Decyzją patriarchy to Seyran oficjalnie stanie na czele firmy.
Ferit uzna ten ruch za cios w plecy zarówno od dziadka, jak i od ukochanej. Zraniony mężczyzna utnie wszelkie kontakty z żoną. Pocieszenia poszuka w butelce, a gdy straci kontakt z rzeczywistością, zadzwoni po Sunę. Kobieta natychmiast opuści dom w środku nocy, by wesprzeć szwagra. To nie ujdzie uwadze Abidina, który rzuci się w pościg za żoną.
Złoty chłopak odcinek 297: Kiedy i gdzie oglądać w TVP1
Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 w dni powszednie. Najnowszy, 297. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026 r. o godzinie 14:00. Fani produkcji mogą spodziewać się kolejnej porcji rodzinnych intryg z udziałem Ferita, Seyran czy Sinana.
Złoty chłopak: Kto gra w tureckim serialu?
W obsadzie serialu znaleźli się następujący aktorzy i aktorki:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir w roli Ferita Korhana
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
- Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı w roli Abidina
- Beril Pozam w roli Suny Şanlı
- İrem Altuğ w roli Sultan
- Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
- Hülya Duyar w roli Şefiki
- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak w roli Dicle
- Umut Gezer w roli Yusufa
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya w roli Nükhet