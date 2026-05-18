Złoty chłopak: Przypomnienie 296. odcinka

W 296. epizodzie tureckiej telenoweli Ferit przycisnął do muru pracownika ochrony i wydobył z niego informacje o kradzieży diamentów. Z kolei Gulgun dostarczyła dowody na to, że Orhan nie spłodził dziecka Betul. Halis zlecił Seyran trudne zadanie uratowania rodzinnego holdingu, a to wywołało wściekłość Ferita. Aby móc zająć się interesami, bohaterka porzuciła leczenie. Z taką informacją przypominamy poprzedni odcinek na podstawie materiałów radia Eska.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Złoty chłopak: Streszczenie odcinka 297

Gdy Wielka Pani złoży wizytę w posiadłości, Ferit nie wytrzyma napięcia. W otoczeniu wszystkich zebranych zarzuci jej organizację kradzieży bezcennych diamentów. Halis wpadnie w furię. Chcąc zatuszować skandal i ratować sojusz, senior brutalnie wyprosi krnąbrnego wnuka z rezydencji. Decyzją patriarchy to Seyran oficjalnie stanie na czele firmy.

Ferit uzna ten ruch za cios w plecy zarówno od dziadka, jak i od ukochanej. Zraniony mężczyzna utnie wszelkie kontakty z żoną. Pocieszenia poszuka w butelce, a gdy straci kontakt z rzeczywistością, zadzwoni po Sunę. Kobieta natychmiast opuści dom w środku nocy, by wesprzeć szwagra. To nie ujdzie uwadze Abidina, który rzuci się w pościg za żoną.

Złoty chłopak odcinek 297: Kiedy i gdzie oglądać w TVP1

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 w dni powszednie. Najnowszy, 297. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026 r. o godzinie 14:00. Fani produkcji mogą spodziewać się kolejnej porcji rodzinnych intryg z udziałem Ferita, Seyran czy Sinana.

Złoty chłopak: Kto gra w tureckim serialu?

W obsadzie serialu znaleźli się następujący aktorzy i aktorki:

Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir w roli Ferita Korhana

Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana

Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ w roli Orhana Korhana

Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan

Ersin Arıcı w roli Abidina

Beril Pozam w roli Suny Şanlı

İrem Altuğ w roli Sultan

Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan

Hülya Duyar w roli Şefiki

Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı

Yiğit Tuncay w roli Latifa

Selen Özbayrak w roli Dicle

Umut Gezer w roli Yusufa

Taro Emir w roli Tekina Kayi

Binnur Kaya w roli Nükhet

