Kłopoty Poyraza sięgają odcinka 929, kiedy w jego rzeczach znaleziono nielegalne substancje. Zrozpaczona Nana chciała zabrać Yusufa i odejść, ale chłopak ubłagał ją, by dała mu jeden dzień na oczyszczenie swojego imienia. Niemal natychmiast on i Mert trafili na trop przestępcy, który zainscenizował całą sytuację. W 930. odcinku sprawa się pokomplikowała, bo uciekinier zdołał im umknąć, a widzowie dowiedzieli się, że sznurki pociąga Semih. Z kolei epizod 931 przyniósł przełom dla Cansel, która zrozumiała, że to jej własny brat stoi za spisem przeciwko Poyrazowi.
Dziedzictwo streszczenie odcinka 932: Zasadzka na „Szefa”
Dzięki Rustemowi udaje się namierzyć Ismaila, który miał za zadanie skompromitować Poyraza. Młody chłopak zwołuje ludzi z okolicy i nie tracąc czasu pędzi na miejsce. Akcja przynosi skutek – udało się schwytać i obezwładnić bandytę.
Zatrzymany nie chce puścić pary z ust i kryje swojego szefa. Poyraz zabezpiecza jednak jego komórkę. Przeglądając smsy i rejestr połączeń, drużyna ustala, że za wszystkim stoi enigmatyczny „Szef”. Zdesperowany Poyraz układa misterny plan, aby zapędzić swojego dręczyciela w kozi róg.
Szybko wychodzi na jaw, że „Szefem” jest nie kto inny, jak Semih. Wszystko wskazuje na to, że wpadnie w sidła zastawione przez Poyraza. Cansel postanawia jednak zainterweniować. Dzwoni do brata i w ostatnim momencie ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Semih ucieka z zasadzki, a plan Poyraza ponosi sromotną klęskę.
Dziedzictwo kiedy emisja w TVP1?
Turecką telenowelę „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie o 16:05 na antenie TVP1. Emisja najnowszego, 932. odcinka przypadnie na czwartek, 28 maja 2026 r. Widzowie, którym ucieknie telewizyjna premiera, znajdą wszystkie odcinki w sieci, na darmowej platformie TVP VOD.
O czym jest serial Dziedzictwo?
Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez skromnego Yusufa. Kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly, ich relacje ulegają ochłodzeniu. Z małżeństwa rodzi się chłopiec – Yusuf. Po śmierci męża Kevser podupada na zdrowiu, a przed śmiercią powierza 5-letniego synka opiece siostry. Po jej odejściu chłopcem zaczyna opiekować się chłodny i stanowczy Yaman, a Seher musi walczyć o odzyskanie siostrzeńca.
W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin