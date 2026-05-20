Kłopoty Poyraza sięgają odcinka 929, kiedy w jego rzeczach znaleziono nielegalne substancje. Zrozpaczona Nana chciała zabrać Yusufa i odejść, ale chłopak ubłagał ją, by dała mu jeden dzień na oczyszczenie swojego imienia. Niemal natychmiast on i Mert trafili na trop przestępcy, który zainscenizował całą sytuację. W 930. odcinku sprawa się pokomplikowała, bo uciekinier zdołał im umknąć, a widzowie dowiedzieli się, że sznurki pociąga Semih. Z kolei epizod 931 przyniósł przełom dla Cansel, która zrozumiała, że to jej własny brat stoi za spisem przeciwko Poyrazowi.

Dziedzictwo streszczenie odcinka 932: Zasadzka na „Szefa”

Dzięki Rustemowi udaje się namierzyć Ismaila, który miał za zadanie skompromitować Poyraza. Młody chłopak zwołuje ludzi z okolicy i nie tracąc czasu pędzi na miejsce. Akcja przynosi skutek – udało się schwytać i obezwładnić bandytę.

Zatrzymany nie chce puścić pary z ust i kryje swojego szefa. Poyraz zabezpiecza jednak jego komórkę. Przeglądając smsy i rejestr połączeń, drużyna ustala, że za wszystkim stoi enigmatyczny „Szef”. Zdesperowany Poyraz układa misterny plan, aby zapędzić swojego dręczyciela w kozi róg.

Szybko wychodzi na jaw, że „Szefem” jest nie kto inny, jak Semih. Wszystko wskazuje na to, że wpadnie w sidła zastawione przez Poyraza. Cansel postanawia jednak zainterweniować. Dzwoni do brata i w ostatnim momencie ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Semih ucieka z zasadzki, a plan Poyraza ponosi sromotną klęskę.

Dziedzictwo kiedy emisja w TVP1?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie o 16:05 na antenie TVP1. Emisja najnowszego, 932. odcinka przypadnie na czwartek, 28 maja 2026 r. Widzowie, którym ucieknie telewizyjna premiera, znajdą wszystkie odcinki w sieci, na darmowej platformie TVP VOD.

O czym jest serial Dziedzictwo?

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez skromnego Yusufa. Kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly, ich relacje ulegają ochłodzeniu. Z małżeństwa rodzi się chłopiec – Yusuf. Po śmierci męża Kevser podupada na zdrowiu, a przed śmiercią powierza 5-letniego synka opiece siostry. Po jej odejściu chłopcem zaczyna opiekować się chłodny i stanowczy Yaman, a Seher musi walczyć o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin