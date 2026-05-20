Dziedzictwo, odcinek 932: Cansel ratuje brata przed zasadzką i niszczy plan Poyraza - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-20 13:53

Poyraz jest o krok od schwytania człowieka, który wrabia go w handel narkotykami. Sytuacja jednak wymyka się spod kontroli, gdy okazuje się, że tajemniczy "Szef" ma wtyczkę blisko akcji. Cansel rujnuje wszystko, co Poyrazowi udało się zaplanować. Odcinek 932. zostanie wyemitowany w czwartek 28 maja. Zachęcamy do oglądania i czytania naszych streszczeń, które ujawniają jeszcze więcej szczegółów z życia bohaterów.

Kłopoty Poyraza sięgają odcinka 929, kiedy w jego rzeczach znaleziono nielegalne substancje. Zrozpaczona Nana chciała zabrać Yusufa i odejść, ale chłopak ubłagał ją, by dała mu jeden dzień na oczyszczenie swojego imienia. Niemal natychmiast on i Mert trafili na trop przestępcy, który zainscenizował całą sytuację. W 930. odcinku sprawa się pokomplikowała, bo uciekinier zdołał im umknąć, a widzowie dowiedzieli się, że sznurki pociąga Semih. Z kolei epizod 931 przyniósł przełom dla Cansel, która zrozumiała, że to jej własny brat stoi za spisem przeciwko Poyrazowi.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Dziedzictwo streszczenie odcinka 932: Zasadzka na „Szefa”

Dzięki Rustemowi udaje się namierzyć Ismaila, który miał za zadanie skompromitować Poyraza. Młody chłopak zwołuje ludzi z okolicy i nie tracąc czasu pędzi na miejsce. Akcja przynosi skutek – udało się schwytać i obezwładnić bandytę.

Zatrzymany nie chce puścić pary z ust i kryje swojego szefa. Poyraz zabezpiecza jednak jego komórkę. Przeglądając smsy i rejestr połączeń, drużyna ustala, że za wszystkim stoi enigmatyczny „Szef”. Zdesperowany Poyraz układa misterny plan, aby zapędzić swojego dręczyciela w kozi róg.

Szybko wychodzi na jaw, że „Szefem” jest nie kto inny, jak Semih. Wszystko wskazuje na to, że wpadnie w sidła zastawione przez Poyraza. Cansel postanawia jednak zainterweniować. Dzwoni do brata i w ostatnim momencie ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Semih ucieka z zasadzki, a plan Poyraza ponosi sromotną klęskę.

Dziedzictwo, odcinek 932
Galeria zdjęć 8

Dziedzictwo kiedy emisja w TVP1?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie o 16:05 na antenie TVP1. Emisja najnowszego, 932. odcinka przypadnie na czwartek, 28 maja 2026 r. Widzowie, którym ucieknie telewizyjna premiera, znajdą wszystkie odcinki w sieci, na darmowej platformie TVP VOD.

O czym jest serial Dziedzictwo?

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez skromnego Yusufa. Kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly, ich relacje ulegają ochłodzeniu. Z małżeństwa rodzi się chłopiec – Yusuf. Po śmierci męża Kevser podupada na zdrowiu, a przed śmiercią powierza 5-letniego synka opiece siostry. Po jej odejściu chłopcem zaczyna opiekować się chłodny i stanowczy Yaman, a Seher musi walczyć o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu jako Seher
  • Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
  • Gülderen Güler jako Kiraz
  • Melih Özkaya jako Ali
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin
Sonda
Gdzie oglądasz tureckie seriale?