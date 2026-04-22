Pierwsza miłość, odcinek 4206: Kalina przed prokuratorem! Grozi jej wieloletnie więzienie za tragiczną katastrofę na budowie

W poprzednim odcinku (4205) Julita wyznała Radkowi prawdę o zdradzie, co wstrząsnęło ich życiem. W Wadlewie Olek próbował pogodzić Różę z Kazanową w Kole Gospodyń, a w szpitalu stan Mikołaja okazał się bardzo ciężki. Dodatkowo Kaja zabrała Kostka siłą, co zmusiło Alana do podjęcia drastycznych kroków. Kalina pogrążyła się w poczuciu winy, nie wiedząc, że najgorsze konsekwencje wypadku dopiero przed nią.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4206

Powrót demonów przeszłości u Pawła: Paweł zaczyna zachowywać się coraz bardziej niepokojąco, wypytując Kacpra o szczęście Marysi i ucinając wszelkie próby racjonalnej rozmowy z Jankiem. Mężczyzna nie potrafi odpuścić dawnego uczucia i wieczorem zaczyna śledzić byłą żonę, wystając pod jej oknami w oczekiwaniu na odpowiedni moment, by się do niej zbliżyć.

Bójka o honor Emilki: Emilka bezskutecznie szuka nowej pracy, a sytuację pogarsza spotkanie z Fryderykiem, który zamiast skruchy wykazuje się ogromną bezczelnością. Widząc nękający charakter rozmowy, Bartek interweniuje i między mężczyznami dochodzi do gwałtownych rękoczynów w obronie skrzywdzonej kobiety.

Mikołaj odrzuca Kalinę: Kalina musi zmierzyć się z bolesnym odrzuceniem ze strony Mikołaja, który obarcza ją winą za swoją kaleką przyszłość i nie chce jej widzieć. Jakby tego było mało, kobieta otrzymuje wezwanie do prokuratury, gdzie jako osoba nadzorująca budowę dowiaduje się, że grożą jej kolosalne kary finansowe oraz kara pozbawienia wolności za doprowadzenie do katastrofy.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4206. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 29 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)