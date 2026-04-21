Pierwsza miłość, odcinek 4205: Kaja bez zgody zabiera Kostka, a Alan nie odpuszcza walki o dziecko

W poprzednim odcinku (4204) Julita próbowała walczyć z zaczepkami Florka, co tylko zaogniło konflikt. Marta przeżyła urocze chwile z Szymonem, dając sobie szansę na nowe uczucie. Na budowie Kaliny sytuacja była tragiczna – strażacy próbowali uratować uwięzionych pod gruzami ludzi. Każdy z bohaterów musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji, a atmosfera we Wrocławiu stała się gęsta od niewyjaśnionych spraw i narastającego strachu o przyszłość.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4205

Intryga Olka: Olek wpada na pomysł zaangażowania Róży w prace Koła Gospodyń Wiejskich, licząc na odzyskanie odrobiny spokoju u boku Wiktorii. Plan ten jest jednak obarczony dużym ryzykiem, gdyż szefową koła jest Kazanowa, która delikatnie mówiąc nie darzy Róży sympatią, co może doprowadzić do otwartego konfliktu między paniami.

Julita ujawnia swoją tajemnicę: Choć początkowo Radek wyśmiewa rewelacje Florka, Julita nie potrafi dłużej żyć w kłamstwie i dręczona wyrzutami sumienia wyznaje partnerowi całą, bolesną prawdę o swoim zbliżeniu z Florianem. To szczere wyznanie stawia ich wspólny związek pod wielkim znakiem zapytania i wywołuje u Radka ogromny wstrząs.

Dramat w szpitalu i walka o Kostka: Stan zdrowia Mikołaja po wypadku jest fatalny, o czym Oskar stara się nie informować obwiniającej się o wszystko Kaliny. Sytuację pogarsza pojawienie się Kai, która wbrew protestom syna zabiera małego Kostka ze sobą, co doprowadza Alana do wściekłości i popycha go do podjęcia zdecydowanej walki o odzyskanie dziecka.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4205. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)